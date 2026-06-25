Homem é encontrado morto na varanda de casa em Nova Venécia

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na varanda de casa no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com marcas de ferimentos causados por arma branca — o objeto usado no crime ainda não foi confirmado.





Foi a filha da vítima quem chamou a PM. Ela contou que chegou na residência e percebeu que o portão estava parcialmente aberto, além de haver vestígios de sangue na área externa do imóvel. Ao verificar a situação, a mulher encontrou o pai caído na varanda.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ir ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos.





Nenhum suspeito do crime foi identificado. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.