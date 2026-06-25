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Noroeste do ES

Homem é encontrado morto na varanda de casa em Nova Venécia

Publicado em

25 jun 2026 às 13:37

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na varanda de casa no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com marcas de ferimentos causados por arma branca — o objeto usado no crime ainda não foi confirmado. 


Foi a filha da vítima quem chamou a PM. Ela contou que chegou na residência e percebeu que o portão estava parcialmente aberto, além de haver vestígios de sangue na área externa do imóvel. Ao verificar a situação, a mulher encontrou o pai caído na varanda.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ir ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos. 


Nenhum suspeito do crime foi identificado. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Saúde

Mudança em app permite marcar consulta em qualquer dia do mês em Cariacica

Publicado em 25/06/2026 às 11:45
Gabriela Singular | Prefeitura de Cariacica

A partir das 14h desta quinta-feira (25), haverá uma mudança no aplicativo de saúde da Prefeitura de Cariacica. O antigo modelo de marcação de consultas quinzenal, que ocorria apenas nos dias 10 e 25 de cada mês, vai ser extinto e começa a adoção de um sistema de vagas permanentemente abertas.


Segundo a prefeitura, a partir de agora, basta acessar o aplicativo ou o site Minha Saúde e será possível visualizar de forma imediata toda a agenda disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que o cidadão estiver cadastrado. 


Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento, essa novidade se aplica apenas às consultas médicas, de modo que os atendimentos de odontologia permanecem no fluxo antigo de marcação. 


A confirmação das consultas também passa a ser obrigatória. Caso não seja confirmado e o indivíduo não compareça à UBS no dia marcado, ele será bloqueado temporariamente no sistema. Para confirmar a presença, basta responder à mensagem de texto recebida em um prazo de até 72 horas antes da consulta médica.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Antiderrapante

Fonte Interativa da Prainha volta a funcionar com piso emborrachado nesta sexta (26)

Publicado em 25/06/2026 às 08:23
Fonte Interativa do Parque da Prainha vai voltar a funcionar a partir desta sexta (26) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Fonte Interativa do Parque da Prainha vai voltar a funcionar a partir desta sexta-feira (26), às 9 horas, após ganhar um piso emborrachado e antiderrapante em uma área de aproximadamente 400 metros quadrados.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra teve como principal objetivo reduzir o risco de escorregamentos, especialmente entre as crianças que utilizam a área molhada da atração.


Inaugurada em março de 2024, a fonte conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de cerca de 340 metros quadrados e rapidamente se consolidou como um dos principais pontos de lazer para as famílias em Vila Velha. O sistema utiliza água reaproveitada, tratada com filtro e cloro, garantindo o uso sustentável dos recursos hídricos.

Horários de funcionamento da Fonte Interativa

De segunda a sexta-feira: das 9h às 10h, das 14h às 15h e das 19h às 20h.

Sábados, domingos e feriados: das 10h às 12h, das 15h às 17h e das 19h às 21h.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Cooperação internacional

Alerta do FBI ajuda a prender investigado por ameaçar o filho no ES

Publicado em 24/06/2026 às 20:16

Um alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) ajudou a Polícia Civil capixaba a prender um homem, de 56 anos, por ameaçar o próprio filho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo as investigações, o suspeito fazia intimidações para evitar o pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira. Com base nas provas compartilhadas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. 


De acordo com a corporação, o suspeito foi preso na última sexta-feira (19), na localidade de Faturinha, zona rural do município. A ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, ocorreu após informações compartilhadas por autoridades norte-americanas, entre elas o FBI, indicarem risco concreto à integridade da vítima. 


O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Outras informações sobre o caso serão detalhadas pela autoridade policial na quinta-feira (25).   

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste capixaba

Veículo cai em buraco aberto após rompimento de adutora em Colatina

Publicado em 24/06/2026 às 17:44
Caso aconteceu no bairro Lacê
Leitor A Gazeta

Um carro caiu em um buraco de obra na Avenida Avenida Sílvio Avidos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). O trecho passava por reparos após o rompimento de uma adutora. 


Segundo a prefeitura, a área estava sinalizada e os trabalhos do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) já estavam em fase de conclusão quando o acidente aconteceu.


Devido ao acidente, a conclusão do serviço e o restabelecimento do abastecimento de água nos bairros São Silvano, Honório Fraga, Maria das Graças e Lacê foram prejudicados.


A Guarda Municipal permanece no local até a remoção do veículo e a finalização dos reparos no trecho da avenida.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alterosas

Prefeitura investiga origem de caixões abandonados na Serra

Publicado em 24/06/2026 às 17:10
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas, na Serra
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas Leitor A Gazeta

A Prefeitura da Serra investiga a origem de caixões descartados em um terreno no bairro Alterosas. Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais geraram indignação entre os moradores da região.


Equipes da Vigilância Sanitária e do Departamento de Posturas estiveram no local nesta quarta-feira (24) para apurar a situação e identificar os responsáveis pelo descarte irregular.


A prefeitura ressaltou que o descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental e pode resultar na aplicação de multas. O município também orientou a população a colaborar com a fiscalização por meio de denúncias feitas pelo aplicativo Colab (www.colab.re).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Presidente Kennedy

Foragido por estuprar adolescente em Alagoas é preso no Sul do ES

Publicado em 24/06/2026 às 16:53

Um homem foragido da Justiça por estupro foi preso em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele tem 59 anos e é acusado de ter estuprado uma adolescente em Alagoas em 2009.


delegado Daniel de Araújo explica que, inicialmente, o homem se escondeu em cidades dos Estados de Mato Grosso e Amazonas até chegar ao Espírito Santo, onde passou a se deslocar por várias cidades.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Na BR 262

PRF encontra R$ 500 mil dentro de mochila de passageiro de ônibus no ES

Publicado em 24/06/2026 às 15:28
PRF apreendeu R$ 500 mil em dinheiro transportados por passageiro de ônibus na BR 262
PRF apreendeu R$ 500 mil em espécie, transportados dentro de mochila por passageiro de ônibus Divulgação/PRF

Um passageiro de ônibus foi detido ao transportar R$ 500 mil em espécie, dentro de uma mochila, na madrugada desta quarta-feira (24). O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização, realizada na rodovia BR 262, em Brejetuba, na região do Caparaó do Espírito Santo.


Inicialmente, o homem informou que carregava apenas roupas e objetos pessoais, mas o dinheiro foi encontrado dentro de uma sacola entre os itens. Ele disse ter saído de Brasília (DF) com destino a Vitória (ES) e alegou que usaria a quantia para comprar uma caminhonete Land Rover Evoque, de modelo lançado no ano de 2015 ou 2016.


No entanto, a justificativa levantou suspeitas porque o valor transportado era superior ao preço de mercado do veículo. Além disso, o passageiro não soube informar quem seria o vendedor nem onde a negociação ocorreria.


O homem também afirmou ser dono de uma empresa de factoring — companhia que compra direitos de recebimento de créditos outras empresas — e disse que o dinheiro era proveniente da atividade, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem dos recursos nem conseguiu informar dados básicos da empresa, como CNPJ e endereço.


Diante das inconsistências, o valor foi apreendido e o suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, já que não foram identificados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mandado de prisão

Motorista que atropelou representante comercial em Cariacica é preso

Publicado em 24/06/2026 às 14:33
Imagens de Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, divulgadas pela Polícia Civil após a prisão
Imagens de Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, divulgadas pela Polícia Civil após a prisão Divulgação | PC

O motorista Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, foi preso após ir com o advogado à Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória, nesta quarta-feira (24). A Justiça havia expedido um mandado de prisão contra ele, e foi considerado foragido pela Polícia Civil por não ter sido encontrado em casa nem no local de trabalho.


Alexandre dirigia o carro que atropelou o representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, na madrugada do dia 7 de junho, em Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi arremessada e bateu a cabeça. O motorista fugiu do local, segundo a polícia. Leonardo foi socorrido em estado gravíssimo e morreu nove dias depois.


O advogado Rafael Almeida, responsável pela defesa de Alexandre, afirmou que a apresentação do cliente reforça o compromisso dele com a Justiça e com as investigações.

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Mikaella Mozer
Novidade

Vila Velha inaugura na quinta (25) o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira

Publicado em 24/06/2026 às 10:20
Parque da Manteigueira Ocimar Moreira | Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha inaugura, na quinta-feira (25), o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, no bairro Glória.


As obras de reestruturação implantaram um modelo de visitação com receptivo estruturado, controle de acesso e circuito atualizado de trilhas e mirantes. O investimento foi de R$ 3,8 milhões. 


Neste primeiro momento, segundo a prefeitura, as visitações não serão abertas ao público em geral. O acesso será destinado exclusivamente a estudantes de escolas da rede municipal mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).


O local, criado em 1992, possui área de 162 hectares de Mata Atlântica e manguezal. 

Parque da Manteigueira será inaugirado nesta quinta-feira (25) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em cafezal

Homem suspeito de atirar em mulher por ciúmes é preso em Iúna

Publicado em 24/06/2026 às 09:27
Suspeito foi preso em plantação de café
Suspeito foi preso pela Polícia Civil em plantação de café, onde trabalhava Crédito: Polícia Civil

Um homem de 40 anos, investigado por tentar matar uma mulher nas proximidades de uma borracharia em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (23). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes.

 

Segundo o titular da Delegacia de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca Júnior, a vítima foi baleada no dorso e teve lesões superficiais no glúteo. A mulher chegou a ficar internada por uma semana. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido no Córrego da Serrinha, zona rural do município, em uma lavoura de café onde ele estava trabalhando.

 

Após os procedimentos na Delegacia de Polícia de Iúna, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça

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Beatriz Caliman

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Beatriz Caliman
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