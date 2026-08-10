Armadilhas para bikes elétricas: tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras

As tachinhas espalhadas ao longo da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, voltaram a preocupar ciclistas que passam pelo local. Os objetos foram encontrados principalmente no trecho utilizado por pessoas que trafegam de bicicleta e bicicleta elétrica. Uma telespectadora da TV Gazeta registrou a situação e recolheu dezenas de tachinhas espalhadas pelo caminho.

Em abril e maio deste ano, a situação já havia sido denunciada por leitores de A Gazeta . Na época, a Prefeitura de Vitória orientou que pessoas prejudicadas pelas tachinhas registrassem um boletim de ocorrência e informou que uma equipe da Central de Serviços faria uma ação de limpeza no local.





Agora, os objetos voltaram a aparecer e aumentaram a preocupação de quem utiliza a via diariamente.





Para os ciclistas, o risco vai além de ter o pneu furado. Como o trecho fica próximo a uma avenida com fluxo intenso de veículos, uma queda após a perda de controle da bicicleta pode provocar um acidente grave.





“Pode furar um pneu, pode bater e se machucar”, afirmou Gilberto dos Passos, que trabalha com serviços gerais.





O jardineiro Gilmarcio Xavier também teme que um pneu furado faça o ciclista perder o controle da bicicleta. “Dependendo da velocidade, se furar, você perde o controle e vai parar na pista”, disse.





Outra ciclista, Ana Gleisi, contou que conhece uma pessoa que se acidentou após passar por um objeto semelhante.





“Rapaz passou por cima de um ferrinho desses e acabou se acidentando”, relatou.