Armadilhas para bikes elétricas: tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras

As tachinhas espalhadas ao longo da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, voltaram a preocupar ciclistas que passam pelo local. Os objetos foram encontrados principalmente no trecho utilizado por pessoas que trafegam de bicicleta e bicicleta elétrica. Uma telespectadora da TV Gazeta registrou a situação e recolheu dezenas de tachinhas espalhadas pelo caminho.
Além do risco de acidentes, as tachinhas também podem representar prejuízo para quem precisa levar a bicicleta para o conserto. Ana Gleisi contou que teve um gasto de cerca de R$ 300 no mês passado com reparos na bicicleta. “Mês passado gastei R$ 300”, afirmou.
Para Gilmarcio, o prejuízo pode ser ainda maior caso o pneu furado provoque uma queda.“Se acontecer acidente, aí o prejuízo fica maior”, disse.
Os ciclistas esperam que o problema seja solucionado de forma definitiva e que as tachinhas parem de ser espalhadas no local.
“Tem pessoas que não têm consciência e acabam fazendo esse tipo de coisa. Prejudica gente”, lamentou Gilberto.
Procurada, a Prefeitura de Vitória disse que uma equipe da Central de Serviços fez uma limpeza no local na noite de sexta-feira (7), com o objetivo de retirar tachinhas, pregos e outros objetos que possam oferecer risco e atrapalhar a circulação de ciclistas na ciclovia da Rodovia das Paneleiras. A orientação é que moradores e ciclistas registrem pelo telefone 156 sempre que identificarem esse tipo de situação.
* Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta.