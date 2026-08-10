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Risco para ciclistas

Armadilhas para bikes elétricas: tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras

Ciclistas relatam pneus furados, prejuízos e risco de acidentes provocados pelos objetos espalhados na pista

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 08:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2026 às 08:29
Armadilhas para bikes elétricas: tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras
Armadilhas para bikes elétricas: tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras Leitor A Gazeta

As tachinhas espalhadas ao longo da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, voltaram a preocupar ciclistas que passam pelo local. Os objetos foram encontrados principalmente no trecho utilizado por pessoas que trafegam de bicicleta e bicicleta elétrica. Uma telespectadora da TV Gazeta registrou a situação e recolheu dezenas de tachinhas espalhadas pelo caminho.


Em abril e maio deste ano, a situação já havia sido denunciada por leitores de A Gazeta. Na época, a Prefeitura de Vitória orientou que pessoas prejudicadas pelas tachinhas registrassem um boletim de ocorrência e informou que uma equipe da Central de Serviços faria uma ação de limpeza no local.

Agora, os objetos voltaram a aparecer e aumentaram a preocupação de quem utiliza a via diariamente.

Para os ciclistas, o risco vai além de ter o pneu furado. Como o trecho fica próximo a uma avenida com fluxo intenso de veículos, uma queda após a perda de controle da bicicleta pode provocar um acidente grave.

“Pode furar um pneu, pode bater e se machucar”, afirmou Gilberto dos Passos, que trabalha com serviços gerais.

O jardineiro Gilmarcio Xavier também teme que um pneu furado faça o ciclista perder o controle da bicicleta. “Dependendo da velocidade, se furar, você perde o controle e vai parar na pista”, disse.

Outra ciclista, Ana Gleisi, contou que conhece uma pessoa que se acidentou após passar por um objeto semelhante.

“Rapaz passou por cima de um ferrinho desses e acabou se acidentando”, relatou.

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Tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras
Tachinhas reaparecem na Rodovia das Paneleiras Lucas Barcelos

Além do risco de acidentes, as tachinhas também podem representar prejuízo para quem precisa levar a bicicleta para o conserto. Ana Gleisi contou que teve um gasto de cerca de R$ 300 no mês passado com reparos na bicicleta. “Mês passado gastei R$ 300”, afirmou.


Para Gilmarcio, o prejuízo pode ser ainda maior caso o pneu furado provoque uma queda.“Se acontecer acidente, aí o prejuízo fica maior”, disse.


Os ciclistas esperam que o problema seja solucionado de forma definitiva e que as tachinhas parem de ser espalhadas no local.


“Tem pessoas que não têm consciência e acabam fazendo esse tipo de coisa. Prejudica gente”, lamentou Gilberto.

O que diz a Prefeitura de Vitória

Procurada, a Prefeitura de Vitória disse que uma equipe da Central de Serviços fez uma limpeza no local na noite de sexta-feira (7), com o objetivo de retirar tachinhas, pregos e outros objetos que possam oferecer risco e atrapalhar a circulação de ciclistas na ciclovia da Rodovia das Paneleiras. A orientação é que moradores e ciclistas registrem pelo telefone 156 sempre que identificarem esse tipo de situação.


* Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta. 

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