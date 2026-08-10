Homem encontra granadas durante pesca magnética em Cariacica

Três objetos semelhantes a granadas foram encontrados por um homem durante uma pesca magnética — no lugar do anzol é colocado um imã —) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no domingo (9). O caso aconteceu nas proximidades da Ponte Santa Maria.
Os artefatos foram identificados por militares, que acionaram o Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE).
De acordo com a Polícia Militar, devido às características técnicas dos objetos e após avaliação do técnico explosivista, foi decidido que os artefatos deveriam ser destruídos no próprio local, para evitar riscos à vida e ao patrimônio.
Os três artefatos foram detonados em uma explosão controlada.