Homem encontra granadas durante pesca magnética em Cariacica

Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e devolvido à natureza na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a corporação, o animal estava muito próximo à faixa de circulação de veículos e corria risco de ser atropelado.





Os policiais retiraram o bicho-preguiça da área de risco e o soltaram em um trecho de mata afastado do fluxo de veículos. A Ecovias Capixaba também foi acionada e informou que enviaria uma equipe especializada ao local para verificar a situação e acompanhar o animal.





A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar por trechos da BR 101 cercados por áreas de mata. Ao avistar um animal silvestre próximo à pista, a recomendação é reduzir a velocidade com cautela e evitar buzina ou farol alto, para não assustá-lo. Em caso de necessidade de resgate especializado de animais silvestres na BR 101, a concessionária pode ser acionada pelo telefone e WhatsApp 0800 7701 101.