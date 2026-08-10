Homem é preso após furtar roupas de loja usando óculos com câmera em Vitória

Um homem identificado como Bruno Almeida Vieira, de 31 anos, foi preso após furtar roupas de uma loja em um shopping na Enseada do Suá, em Vitória, no domingo (9). Segundo a Polícia Militar (PM), um detalhe chamou a atenção durante a ocorrência: o suspeito usava um óculos inteligente com câmera, que registrou imagens da ação.





O caso aconteceu por volta das 20h30. De acordo com a Polícia Militar, Bruno entrou na loja de departamentos, fez uma compra e pagou pelos produtos, mas colocou na bolsa um blazer e uma calça sem passar pelo caixa. As duas peças, avaliadas em R$ 948, foram identificadas pelo sistema de registro de produtos da loja quando saíram do estabelecimento sem pagamento.





De acordo com a PM, o gerente da loja abordou o suspeito na saída do shopping. Bruno teria ficado agressivo e empurrado o funcionário na tentativa de fugir, mas foi contido pela equipe de segurança. Ele abriu a bolsa, e as duas peças foram recuperadas.





Os seguranças perceberam então que o homem usava um óculos inteligente com câmera, que havia registrado os acontecimentos. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.





Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Bruno foi autuado em flagrante por roubo impróprio. A modalidade ocore quando, após furtar um objeto, o suspeito reage de forma agressiva durante a abordagem.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno e deixa este espaço aberto para manifestações.