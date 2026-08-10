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Crime foi gravado

Homem é preso após furtar roupas de loja usando óculos com câmera em Vitória

Suspeito teria usado dispositivo para registrar a ação; roupas avaliadas em R$ 948 foram recuperadas por funcionários do estabelecimento

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2026 às 09:44

Um homem identificado como Bruno Almeida Vieira, de 31 anos, foi preso após furtar roupas de uma loja em um shopping na Enseada do Suá, em Vitória, no domingo (9). Segundo a Polícia Militar (PM), um detalhe chamou a atenção  durante a ocorrência: o suspeito usava um óculos inteligente com câmera, que registrou imagens da ação. 


O caso aconteceu por volta das 20h30. De acordo com a Polícia Militar, Bruno entrou na loja de departamentos, fez uma compra e pagou pelos produtos, mas colocou na bolsa um blazer e uma calça sem passar pelo caixa. As duas peças, avaliadas em R$ 948, foram identificadas pelo sistema de registro de produtos da loja quando saíram do estabelecimento sem pagamento. 


De acordo com a PM, o gerente da loja abordou o suspeito na saída do shopping. Bruno teria ficado agressivo e empurrado o funcionário na tentativa de fugir, mas foi contido pela equipe de segurança. Ele abriu a bolsa, e as duas peças foram recuperadas.


Os seguranças perceberam então que o homem usava um óculos inteligente com câmera, que havia registrado os acontecimentos. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Bruno foi autuado em flagrante por roubo impróprio. A modalidade ocore quando, após furtar um objeto, o suspeito reage de forma agressiva durante a abordagem.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno e deixa este espaço aberto para manifestações.

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