Novos radares de 60 km/h serão instalados em Cachoeiro de Itapemirim

Novos radares de fiscalização eletrônica estão sendo instalados nas rodovias ES164 e ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao todo, 10 faixas serão monitoradas com limite de velocidade de 60 km/h. Em um dos pontos, os equipamentos também vão fiscalizar o avanço do sinal vermelho.





Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), os equipamentos da ES 164 serão instalados nos pontos:





km 4,4, nas proximidades do Ifes, no sentido Morro Grande

km 4,5, próximo à Faculdade de Direito de Cachoeiro, no sentido Centro



Já na ES 482, os radares irão operar nos trechos:



Já na ES 482, os radares irão operar nos trechos:

km 3,0, próximo à empresa Imerys, no sentido Jerônimo Monteiro

km 3,3, perto do Bar e Restaurante do Hélio, no sentido Centro





Além desses pontos, o DER-ES informou que serão instalados dois equipamentos no km 355,8 da ES 164, próximo ao Cerimonial A Ilha. Nesse trecho, os radares vão fiscalizar tanto o excesso de velocidade quanto o avanço do sinal vermelho, um em cada sentido da via. Um ficará voltado para o sentido Cachoeiro de Itapemirim e o outro para Vargem Grande/Soturno.





A data para início das operações dos radares ainda não foi definida.