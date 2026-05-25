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Fiscalização com radares na Avenida Mestre Álvaro na Serra é retomada

Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 15:59

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 mai 2026 às 15:59
Imagem de radar
A velocidade máxima permitida continua de 60 km/h | Shutterstock

Os radares de fiscalização de velocidade da Avenida Mestre Álvaro, na Serra, voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25). Os equipamentos agora são administrados pela Prefeitura da Serra, já que o trecho que fazia parte da BR 101 foi municipalizado em fevereiro deste ano. 


Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal e ficam distribuídos entre o bairro Belvedere e a região do viaduto de Carapina. A velocidade máxima permitida permanece de 60 km/h.

De BR 101 para Avenida Mestre Álvaro

O trecho da antiga BR 101 que agora está sob gestão da Prefeitura da Serra fica entre os quilômetros 247,8 e 278,3. A mudança ocorreu após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, novo traçado federal que ficou sob administração da concessionária Ecovias Capixaba.


Com as alterações de gestão, o trecho passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro, em referência ao monte considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira e um dos principais cartões-postais da Serra.

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