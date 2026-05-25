Fiscalização com radares na Avenida Mestre Álvaro na Serra é retomada

Os radares de fiscalização de velocidade da Avenida Mestre Álvaro, na Serra, voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25). Os equipamentos agora são administrados pela Prefeitura da Serra, já que o trecho que fazia parte da BR 101 foi municipalizado em fevereiro deste ano.





Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal e ficam distribuídos entre o bairro Belvedere e a região do viaduto de Carapina. A velocidade máxima permitida permanece de 60 km/h.