Homem morto em tragédia em Cariacica ficou paraplégico em outro acidente na BR 101

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado pelo motorista de uma carreta que não percebeu o congestionamento formado na pista e atingiu os veículos que estavam parados. O caminhão bateu primeiro em um Chevrolet Cobalt e depois atingiu o Gol, onde estava a família. Com o impacto, outros veículos também foram atingidos.





Além do casal e das crianças, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava no Chevrolet Cobalt teve lesões leves e foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já um passageiro de uma Renault Master sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia.





Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu duas carretas, uma van e quatro carros. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada às 18h25 de domingo (24), e a rodovia ficou totalmente interditada no sentido Sul durante os trabalhos. O trânsito foi liberado por volta das 21h50.





A van atingida pertence à banda "Os Capixabas Forrozeiros", que seguia para uma apresentação em Campo Grande, em Cariacica. O produtor da banda contou à TV Gazeta que os ocupantes estavam parados no congestionamento quando sentiram o impacto da batida. Apesar da força da colisão, ninguém ficou gravemente ferido.





"Só lembro da gente sair rolando e desespero total. Chegamos a ouvir o grito das crianças que estavam no outro carro", contou o homem.





O motorista de uma das carretas, identificado como Arquimedes Felipe Coelho, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor por duas vezes.





A Polícia Civil informou que a autuação em flagrante foi fundamentada nos elementos colhidos no local do acidente, incluindo a dinâmica da colisão, os vestígios materiais, os depoimentos dos policiais rodoviários federais e os indícios de condução incompatível com as condições da via no momento dos fatos.





Testes do bafômetro realizados nos condutores envolvidos deram negativo para consumo de álcool.