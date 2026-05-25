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Na volta para casa

Homem morto em tragédia em Cariacica ficou paraplégico em outro acidente na BR 101

Michel dos Santos Bragança morreu no engavetamento registrado no Contorno, no domingo (24). Em 1998, ele sofreu um acidente em Conceição da Barra e perdeu os movimentos das pernas; além da paraplegia, ele perdeu a irmã na ocasião

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 17:09

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

25 mai 2026 às 17:09
Michel dos Santos Bragança, que morreu em engavetamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Michel dos Santos Bragança morreu em engavetamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica Reprodução/Facebook

O homem que morreu em um engavetamento na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na tarde deste domingo (24), havia ficado paraplégico por conta de outro acidente ocorrido na mesma rodovia federal há 28 anos, mas em outro trecho. Desde então, Michel dos Santos Bragança, de 44 anos, passou a utilizar cadeira de rodas para se locomover.


O irmão da vítima, Rodrigo Bragança, contou que eles voltavam de uma casa em Conceição da Barra, região Norte do Espírito Santo, quando houve o acidente. À época, toda a família estava no veículo e a irmã, com 14 anos, acabou não resistindo.

Ele era cadeirante devido a um acidente em 1998, na BR 101, em Sooretama, onde estávamos em família: eu, Michel e minha irmã Daniele que veio a óbito no dia

Rodrigo Bragança Irmão de Michel

Após o acidente que o deixou paraplégico, Michel constituiu uma família: Wagna Mateus, de 48 anos — que também morreu no acidente — e os filhos do casal, gêmeos de 10 anos que estavam no veículo no momento do engavetamento e ficaram gravemente feridos.


Rodrigo ainda contou que Michel trabalhava como atendente de call center em um hospital particular da Grande Vitória. Já a esposa atuava como vigilante. Ele destacou que o irmão era um bom pai. "Ele era um 'cara família'. Sempre saía com a esposa e os filhos nos finais de semana". 

Wagna Mateus e Michel dos Santos Bragança, que morreram em engavetamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Wagna Mateus e Michel dos Santos Bragança morreram no engavetamento na Rodovia do Contorno Reprodução/Facebook

Família voltava de Nova Rosa da Penha

O engavetamento que causou a morte de Michel e Wagna aconteceu na tarde de domingo (24). A família estava em um Volkswagen Gol, deslocando-se à região de Nossa Rosa da Penha para entregar uma piscina que havia sido vendida para uma amiga. Na volta, quando passavam pela Rodovia do Contorno, eles acabaram se envolvendo no acidente com mais seis veículos. 


Os filhos do casal foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. O tio das crianças contou que elas estão lúcidas.


"Porém, o Daniel sofreu fraturas e vai precisar operar. Já o Moisés está apenas com escoriações, mas está com a cabeça inchada pois acabou batendo", disse Rodrigo.

Como aconteceu o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado pelo motorista de uma carreta que não percebeu o congestionamento formado na pista e atingiu os veículos que estavam parados. O caminhão bateu primeiro em um Chevrolet Cobalt e depois atingiu o Gol, onde estava a família. Com o impacto, outros veículos também foram atingidos.


Além do casal e das crianças, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava no Chevrolet Cobalt teve lesões leves e foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já um passageiro de uma Renault Master sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia.


Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu duas carretas, uma van e quatro carros. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada às 18h25 de domingo (24), e a rodovia ficou totalmente interditada no sentido Sul durante os trabalhos. O trânsito foi liberado por volta das 21h50.


A van atingida pertence à banda "Os Capixabas Forrozeiros", que seguia para uma apresentação em Campo Grande, em Cariacica. O produtor da banda contou à TV Gazeta que os ocupantes estavam parados no congestionamento quando sentiram o impacto da batida. Apesar da força da colisão, ninguém ficou gravemente ferido.


"Só lembro da gente sair rolando e desespero total. Chegamos a ouvir o grito das crianças que estavam no outro carro", contou o homem.


O motorista de uma das carretas, identificado como Arquimedes Felipe Coelho, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor por duas vezes.


A Polícia Civil informou que a autuação em flagrante foi fundamentada nos elementos colhidos no local do acidente, incluindo a dinâmica da colisão, os vestígios materiais, os depoimentos dos policiais rodoviários federais e os indícios de condução incompatível com as condições da via no momento dos fatos.


Testes do bafômetro realizados nos condutores envolvidos deram negativo para consumo de álcool.

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