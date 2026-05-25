Motorista de carreta é preso após engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

O motorista da carreta envolvida no acidente que matou um casal na Rodovia do Contorno, em Cariacica, identificado como Arquimes Felipe Coelho, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colisão aconteceu no fim da tarde de domingo (24), no km 294 da BR 101, na altura do bairro Mucuri, no sentido Cariacica, e envolveu sete veículos.





Além do casal, segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os dois filhos das vítimas, gêmeos de 10 anos, ficaram gravemente feridos e foram socorridos para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Outras duas pessoas tiveram lesões leves e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória.





Segundo a PRF, o homem dirigia uma carreta com dois semirreboques quando não percebeu o fim da fila formada por um congestionamento provocado por obras de recapeamento na pista. O veículo atingiu a traseira de um Chevrolet Cobalt e, em seguida, bateu em um Volkswagen Gol, que foi prensado contra outros veículos à frente.





O motorista do Gol, Michel dos Santos Bragança, e a passageira Wagna Mateus morreram no local. As duas crianças que estavam no carro sofreram ferimentos graves. Já uma passageira do Chevrolet Cobalt e um ocupante de uma van atingida na colisão tiveram lesões leves.





O boletim de ocorrência da PRF descreve todos os veículos envolvidos na ocorrência. Veja abaixo:





- Veículo 1 - DAF/XF FTS 480, CAMINHAO TRATOR - Condutor: Homem (42 anos), ileso.

- Veículo 1 - CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ - Condutor: Homem - Ileso. Passageiro: Mulher - Lesões leves. Removida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) pela Ecovias.

- Veículo 3 - VW/NOVO GOL 1.0 - Condutor: Homem (44 anos), vítima morta.

Passageiro 1.: Mulher (48 anos) - vítima morta

Passageiro 2.: Menino (10 anos) - Lesões graves - removido pelo SAMU para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

Passageiro 3.: Menino (10 anos) - Lesões Graves - removido pelo SAMU para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

- Veículo 4 - RENAULT/MASTER - Condutor: Homem (29 anos) - ileso.

Passageiros: Homem (26 anos) - Lesões graves, removido pela Ecovias.

Homem (24 anos) - ileso;

Homem (43 anos) - ileso.

- Veículo 5 - SCANIA/R460 A6X2, semirreboques - Condutor: Homem (44 anos) - ileso.

- Veículo 6 - VW/T CROSS CL TSI - Condutor: Homem (36 anos) - ileso

- Veículo 7 - RENAULT/SANDERO - Condutor: Homem (51 anos) - ileso.





O motorista da carreta foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor por duas vezes.





Ainda segundo a polícia, testes do bafômetro foram realizados em todos os condutores envolvidos e tiveram resultado negativo.





A van atingida pertence à banda "Os Capixabas Forrozeiros", que seguia para uma apresentação em Campo Grande, em Cariacica. O produtor da banda contou à TV Gazeta que os ocupantes estavam parados no congestionamento quando sentiram o impacto da batida. Apesar da força da colisão, ninguém ficou gravemente ferido.





"Só lembro da gente sair rolando e desespero total. Chegamos a ouvir o grito das crianças que estavam no outro carro", contou o homem.