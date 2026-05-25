Casal e filhos: as vítimas de grave engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado pelo motorista de uma carreta que não percebeu o congestionamento formado na pista e atingiu os veículos que estavam parados. O caminhão bateu primeiro em um Chevrolet Cobalt e depois atingiu o Gol onde estava a família. Com o impacto, outros veículos também foram atingidos.





Além do casal e das crianças, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava no Chevrolet Cobalt teve lesões leves e foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Já um passageiro de uma Renault Master sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia.





Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu duas carretas, uma van e quatro carros. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada às 18h25, e a rodovia ficou totalmente interditada no sentido Sul durante os trabalhos. O trânsito foi liberado por volta das 21h50.





A van atingida pertence à banda "Os Capixabas Forrozeiros", que seguia para uma apresentação em Campo Grande, em Cariacica. O produtor da banda contou à TV Gazeta que os ocupantes estavam parados no congestionamento quando sentiram o impacto da batida. Apesar da força da colisão, ninguém ficou gravemente ferido.





"Só lembro da gente sair rolando e desespero total. Chegamos a ouvir o grito das crianças que estavam no outro carro", contou o homem.





O motorista de uma das carretas, identificado como Arquimes Felipe Coelho, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor por duas vezes.





Testes do bafômetro realizados nos condutores envolvidos deram negativo para consumo de álcool.