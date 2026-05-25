Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tragédia

Casal e filhos: as vítimas de grave engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus morreram ainda no local. Os filhos do casal, gêmeos de 10 anos, foram socorridos em estado grave para um hospital de Vitória

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 08:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 mai 2026 às 08:49

Um casal, identificado como Michel dos Santos Bragança, de 44 anos, e Wagna Mateus, de 48, morreu e os dois filhos gêmeos, de 10 anos, ficaram gravemente feridos após um engavetamento envolvendo sete veículos na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, em Cariacica, na tarde de domingo (24). O acidente aconteceu por volta das 17h20, no km 294,1, na altura do bairro Mucuri, no sentido Sul.


As vítimas estavam em um Volkswagen Gol. O casal morreu ainda no local. As crianças foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.

Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus
Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus Crédito: Redes Sociais

Como aconteceu o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado pelo motorista de uma carreta que não percebeu o congestionamento formado na pista e atingiu os veículos que estavam parados. O caminhão bateu primeiro em um Chevrolet Cobalt e depois atingiu o Gol onde estava a família. Com o impacto, outros veículos também foram atingidos.


Além do casal e das crianças, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava no Chevrolet Cobalt teve lesões leves e foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Já um passageiro de uma Renault Master sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia.


Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu duas carretas, uma van e quatro carros. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada às 18h25, e a rodovia ficou totalmente interditada no sentido Sul durante os trabalhos. O trânsito foi liberado por volta das 21h50.


A van atingida pertence à banda "Os Capixabas Forrozeiros", que seguia para uma apresentação em Campo Grande, em Cariacica. O produtor da banda contou à TV Gazeta que os ocupantes estavam parados no congestionamento quando sentiram o impacto da batida. Apesar da força da colisão, ninguém ficou gravemente ferido.


"Só lembro da gente sair rolando e desespero total. Chegamos a ouvir o grito das crianças que estavam no outro carro", contou o homem.


O motorista de uma das carretas, identificado como Arquimes Felipe Coelho, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor por duas vezes.


Testes do bafômetro realizados nos condutores envolvidos deram negativo para consumo de álcool.

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: radares da Avenida Mestre Álvaro na Serra voltam a operar;

Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus

Casal e filhos: as vítimas de grave engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

Acidente deixa dois mortos na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Motorista de carreta é preso após engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Acidente Cariacica rodovia do contorno BR 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Por que a IA deve redefinir a manutenção industrial nos próximos anos
Oportunidades de trabalho como pedreiro nas agências do Sine
Mais de 5.470 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (25) no ES
Imagem de destaque
Exportações de café do ES para o Oriente Médio crescem mais de 50% em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados