Motociclista morre após acidente com carro na ES 060, em Marataízes

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 060, no Trevo de Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (24). Segundo a Polícia Militar (PM), José Jordão Alves foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.





De acordo com a polícia, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Biz vermelha quando colidiu na lateral de um Chevrolet Prisma. O motorista do carro relatou aos militares que retornava com a família para a cidade de Marilândia. Ele afirmou que, ao chegar ao trevo, aguardou uma oportunidade segura para acessar a via e entrou no momento em que não viu nenhum veículo se aproximando.





Ainda segundo o condutor, o motociclista trafegava em alta velocidade, com os faróis apagados, e acabou atingindo a lateral do automóvel. Após a colisão, o motorista parou para prestar socorro à vítima. A PM informou que José não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No carro, ninguém ficou ferido. A Guarda Civil Municipal auxiliou no controle do tráfego na região.





O motorista do Prisma realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,04 mg/l e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), enquanto a motocicleta foi retirada do local por familiares da vítima. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno.