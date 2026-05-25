Praia da Costa, Mata da Praia e Guriri registram lançamentos imobiliários em maio

Mesmo na última semana de maio, o mês traz ainda novidades para o mercado imobiliário em termos de lançamentos. Mais três novos projetos foram anunciados para iniciar as vendas: o pré-lançamento da GS Construtora, com um empreendimento de unidades com foco na locação de curta temporada; o loteamento da Soma Urbanismo, já adiantado pela coluna, perto do mar e um novo residencial da Grand Construtora no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa.
Começando pela Soma, o Residencial Soma Vibe fica em Guriri, São Mateus, e será um loteamento aberto, a dois minutos da praia e do Rio Mariricu, e a seis minutos do centro de Guriri. O projeto ocupa uma área total de mais de 158 mil m² e foi planejado para atender tanto a demanda residencial quanto comercial.
Ao todo, o Soma Vibe disponibilizará 406 lotes, sendo 386 destinados a residências (com padrão de 250 m²) e 20 voltados para o setor comercial de uso misto (com padrão de 485 m²). O empreendimento contará com infraestrutura voltada ao lazer, incluindo quadras de areia, playground, ciclovia e áreas de circulação planejadas.
Para a abertura das vendas, a empresa disponibilizará planos de financiamento em até 144 parcelas corrigidas pelo IPCA, com valores iniciais de R$ 989,90 e sinal de 10%. No dia do lançamento oficial, que ainda não foi divulgado, as aquisições terão bônus fixo de R$ 10 mil de desconto, além de um abatimento adicional de 15% cumulativo para os compradores que optarem pelo pagamento à vista.
O empreendimento tem um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 85,7 milhões e é parte dos lançamentos da loteadora para este ano, dentro dos planos de chegar a R$ 600 milhões de VGV.
Short stay na Mata da Praia
Já a GS Construtora anunciou o pré-lançamento do GS Stay Mata da Praia, em Vitória. Localizado na rua Vitória Tackla, o projeto é composto por 97 studios e unidades de quarto e sala, com metragens que variam entre 25,48 m² e 34,84 m². O valor inicial das unidades parte de R$ 476 mil.
O empreendimento foi estruturado para atender à demanda de investidores focados em locação tradicional ou de curta temporada (short stay), por meio de plataformas digitais. A localização foi escolhida pela proximidade com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e com os polos de comércio e serviços locais.
A infraestrutura prevista inclui controle de acesso social com duplo bloqueio de segurança, fechaduras eletrônicas nos apartamentos e pontos de recarga USB. A área comum contará com lavanderia compartilhada, minimercado interno, ponto de apoio para praia (beach point), bicicletário e serviço de compartilhamento de bicicletas.
“A localização e o alto padrão são os grandes diferenciais, perto dos principais pontos do bairro como a Ufes, Darwin e o Carone, e ainda localizado na tranquilidade de uma rua sem saída. Tudo no GS Stay Mata da Praia foi pensado para proporcionar a melhor experiência de utilização e o maior retorno para o investidor”, conta Vitor Soares, sócio da GS.
O projeto integra ainda espaços voltados ao trabalho e bem-estar, com academia climatizada, área voltada para animais de estimação (pet park e pet care), ambiente de coworking, sala de reuniões e estúdio para gravação de podcasts.
Grand no Parque das Castanheiras
E a Grand Construtora anuncia esta semana, mais um empreendimento no Parque das Castanheiras, um dos endereços mais cobiçados da Praia da Costa, Vila Velha. Com o nome de Montê, o projeto será apresentado em almoço para a imprensa e convidados, nesta quinta-feira (28). O projeto ficará aos pés do Morro do Moreno e com vista definitiva para o Convento da Penha. Mais informações, na próxima coluna.
Mercado aquecido
Empreendimentos da Impacto na reta final de vendas
O mercado imobiliário capixaba segue aquecido, especialmente entre os empreendimentos ainda em construção, mas que já caminham para a reta final de comercialização. A Impacto Engenharia, por exemplo, está com três projetos residenciais com altos índices de vendas mesmo antes da entrega das obras.
Um deles é o RZ25 Residencial Club, da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi, que já alcançou 70,2% das unidades comercializadas. O projeto oferece apartamentos de 3 quartos com suíte ou 3 suítes, além de lojas comerciais, com metragens que variam entre 61 m² e 148 m² privativos e até duas vagas de garagem.
Também em Jardim Camburi, o Ilha Camburi, já está com 75,5% das unidades comercializadas. O empreendimento apresenta conceito multifuncional, reunindo moradias, salas comerciais e mall. As unidades residenciais incluem opções de 1 e 2 quartos com suíte, com metragens de 30 m² a 126 m², além de offices entre 35 m² e 42 m².
E em Guarapari, o Lumina está com 90,3% das unidades vendidas. Localizado no Centro, o projeto reúne apartamentos de 2 quartos e opções de 2 e 3 quartos com suíte, com plantas entre 54,49 m² e 101,59 m².