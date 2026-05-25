Praia da Costa, Mata da Praia e Guriri registram lançamentos imobiliários em maio

Mesmo na última semana de maio, o mês traz ainda novidades para o mercado imobiliário em termos de lançamentos. Mais três novos projetos foram anunciados para iniciar as vendas: o pré-lançamento da GS Construtora, com um empreendimento de unidades com foco na locação de curta temporada; o loteamento da Soma Urbanismo, já adiantado pela coluna, perto do mar e um novo residencial da Grand Construtora no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa.

Começando pela Soma, o Residencial Soma Vibe fica em Guriri, São Mateus, e será um loteamento aberto, a dois minutos da praia e do Rio Mariricu, e a seis minutos do centro de Guriri. O projeto ocupa uma área total de mais de 158 mil m² e foi planejado para atender tanto a demanda residencial quanto comercial.





Ao todo, o Soma Vibe disponibilizará 406 lotes, sendo 386 destinados a residências (com padrão de 250 m²) e 20 voltados para o setor comercial de uso misto (com padrão de 485 m²). O empreendimento contará com infraestrutura voltada ao lazer, incluindo quadras de areia, playground, ciclovia e áreas de circulação planejadas.





Para a abertura das vendas, a empresa disponibilizará planos de financiamento em até 144 parcelas corrigidas pelo IPCA, com valores iniciais de R$ 989,90 e sinal de 10%. No dia do lançamento oficial, que ainda não foi divulgado, as aquisições terão bônus fixo de R$ 10 mil de desconto, além de um abatimento adicional de 15% cumulativo para os compradores que optarem pelo pagamento à vista.





O empreendimento tem um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 85,7 milhões e é parte dos lançamentos da loteadora para este ano, dentro dos planos de chegar a R$ 600 milhões de VGV.