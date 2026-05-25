Entenda o que é hipoglicemia, que pode ter matado Gabriel Ganley

A morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, no sábado (23), voltou a provocar discussões sobre o uso de substâncias no esporte. Até o momento, a causa da morte do atleta não foi oficialmente divulgada.





Segundo alguns veículos, como a coluna Músculo da Folha de S. Paulo, e o portal Leo Dias, uma das suspeitas mais fortes seria a hipoglicemia provocada pelo uso inadequado de insulina para ganho de massa muscular. Mas não há informações oficiais ou laudo divulgado que confirmem a causa mortis.





Em um video publicado há três meses em uma das suas redes sociais, Ganley aparece mostrando ao público a sua rotina. Em um dos trechos, ele apresenta medicamentos que consumia diariamente, entre eles, um para "sensibilidade à insulina" e outro relacionado a "açúcar no sangue".





A endocrinoloista Érica Oliveira Caetano da Silva, do dr.consulta, explica que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem papel fundamental no controle da glicose no sangue. "Ela funciona como uma 'chave' que permite a entrada da glicose nas células, ajudando o organismo a utilizar esse açúcar como fonte de energia".





A principal função da insulina é regular os níveis de glicose no sangue, facilitando sua entrada nas células para produção de energia. "Além disso, ela participa do metabolismo como um todo, estimulando o armazenamento de glicose, gordura e proteínas, e influenciando processos relacionados ao ganho e manutenção de massa muscular e reservas energéticas do organismo".



