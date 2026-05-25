Polícia encontra corpo que pode ser de jovem desaparecida em Pedro Canário

A Polícia Científica encontrou, na manhã desta segunda-feira (25), um corpo que pode ser de Débora Aguilar Brito, uma jovem de 21 anos que estava desaparecida em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo.





A corporação informou que o corpo foi localizado em uma área de mata no bairro Camata, no mesmo município.





Segundo a mãe de Débora, Rosenilde, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la. Desde então, a família não teve mais contato com a jovem.





Ainda de acordo com a mãe, na manhã de quinta-feira (21), ela viu uma chamada perdida da filha por volta das 7h. Rosenilde tentou retornar a ligação, mas não conseguiu mais contato. Na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.





Rosenilde relatou também que a filha e o namorado teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Ela disse que não chegou a conhecer o companheiro da jovem e que não mantinha contato com ele.





Segundo a Polícia Militar, na sexta-feira (22), os agentes receberam uma denúncia sobre um suposto homicídio, cuja motivação estaria ligada ao tráfico de drogas.





A corporação informou ainda que, na residência indicada, os policiais encontraram sangue e vestígios biológicos que podem ser da vítima, mas o corpo não foi localizado naquele momento.





Buscas foram realizadas em uma área de mata próxima a um rio, onde o cadáver teria sido enterrado, porém, devido à densidade da vegetação e à imprecisão das coordenadas, ele não foi encontrado.





Na manhã desta segunda-feira (25), após quatro dias de buscas, a Polícia Científica localizou um corpo por volta das 11h06, em uma área de mata no bairro Camata.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e familiares para confirmar a identidade do corpo, mas a informação ainda não havia sido confirmada até a publicação desta matéria.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário.