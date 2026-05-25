Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Antigo trecho da BR 262

Obras do novo viaduto de Cariacica mudam o trânsito na Mário Gurgel

As alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 14:26

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

25 mai 2026 às 14:26
Interdições e desvios para obra do viaduto na Mário Gurgel começam na segunda-feira (25)
Interdições e desvios para obra do viaduto na Mário Gurgel começaram na segunda-feira (25) Prefeitura de Cariacica

As mudanças no trânsito da Avenida Mário Gurgel (Antigo trecho da BR 262), em Cariacica, começaram nesta segunda-feira (25) para a construção do novo viaduto e mergulhão no Trevo de Alto Lage. Segundo a prefeitura, as alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região. Todos os trechos estarão sinalizados para orientar os condutores sobre as novas rotas.

Veja o que mudou

Sentido Jardim América x Viana

Os condutores deverão utilizar um novo acesso aberto no canteiro central, próximo ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.


O trajeto:

  • Entrada pelo acesso provisório no canteiro central, próximo ao PA de Alto Lage;

  • Circulação pela pista contrária da Avenida Mário Gurgel;

  • Retorno ao fluxo normal em frente ao Supermercado Sempre Tem.


Outra opção:

  • Seguir em frente ao Pronto Atendimento de Alto Lage;

  • Fazer o contorno na Casa do Adubo;

  • Acessar a marginal da Avenida Mário Gurgel.


Sentido Viana x Jardim América

No sentido contrário, a pista será reduzida para duas faixas próximo ao semáforo em frente à loja Obramax. A mudança permitirá a abertura de espaço para o fluxo no sentido contrário durante as obras.


Saída de Itacibá

Os condutores que estiverem vindo da região de Itacibá e desejarem seguir para Jardim América deverão utilizar a via marginal da Avenida Mário Gurgel até o Viaduto Dona Rosa/Kléber Andrade, onde poderão realizar o retorno.


Acesso à Itacibá

Já os motoristas que seguem no sentido Viana e desejam acessar o bairro Itacibá precisarão fazer o retorno em frente ao Supermercado Atacado Vem, utilizando o canteiro central sinalizado com placas indicativas.

Veja Também 

Michel dos Santos Bragança e Wagna Mateus

Casal e filhos: as vítimas de grave engavetamento com mortes na Rodovia do Contorno

Acidente na Rodovia do Contorno neste domingo (24)

Engavetamento na Rodovia do Contorno deixa dois mortos em Cariacica

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões

Mega-Sena de 30 anos: sete apostas do ES quase levam o prêmio máximo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado Leo Prattes, relator da PEC sobre o fim da escala 6x1
Transição na escala 6x1 terá redução de 2h de jornada em 2026 e 2h em 2027
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo
Surto de ebola no congo
Surto de Ebola no Congo: infectologistas explicam quais os riscos do vírus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados