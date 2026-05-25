Obras do novo viaduto de Cariacica mudam o trânsito na Mário Gurgel

As mudanças no trânsito da Avenida Mário Gurgel (Antigo trecho da BR 262), em Cariacica, começaram nesta segunda-feira (25) para a construção do novo viaduto e mergulhão no Trevo de Alto Lage. Segundo a prefeitura, as alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região. Todos os trechos estarão sinalizados para orientar os condutores sobre as novas rotas.
Veja o que mudou
Sentido Jardim América x Viana
Os condutores deverão utilizar um novo acesso aberto no canteiro central, próximo ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.
O trajeto:
Entrada pelo acesso provisório no canteiro central, próximo ao PA de Alto Lage;
Circulação pela pista contrária da Avenida Mário Gurgel;
Retorno ao fluxo normal em frente ao Supermercado Sempre Tem.
Outra opção:
Seguir em frente ao Pronto Atendimento de Alto Lage;
Fazer o contorno na Casa do Adubo;
Acessar a marginal da Avenida Mário Gurgel.
Sentido Viana x Jardim América
No sentido contrário, a pista será reduzida para duas faixas próximo ao semáforo em frente à loja Obramax. A mudança permitirá a abertura de espaço para o fluxo no sentido contrário durante as obras.
Saída de Itacibá
Os condutores que estiverem vindo da região de Itacibá e desejarem seguir para Jardim América deverão utilizar a via marginal da Avenida Mário Gurgel até o Viaduto Dona Rosa/Kléber Andrade, onde poderão realizar o retorno.
Acesso à Itacibá
Já os motoristas que seguem no sentido Viana e desejam acessar o bairro Itacibá precisarão fazer o retorno em frente ao Supermercado Atacado Vem, utilizando o canteiro central sinalizado com placas indicativas.