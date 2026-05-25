Obras do novo viaduto de Cariacica mudam o trânsito na Mário Gurgel

Sentido Jardim América x Viana

Os condutores deverão utilizar um novo acesso aberto no canteiro central, próximo ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.





O trajeto:

Entrada pelo acesso provisório no canteiro central, próximo ao PA de Alto Lage;

Circulação pela pista contrária da Avenida Mário Gurgel;

Retorno ao fluxo normal em frente ao Supermercado Sempre Tem.





Outra opção:

Seguir em frente ao Pronto Atendimento de Alto Lage;

Fazer o contorno na Casa do Adubo;

Acessar a marginal da Avenida Mário Gurgel.





Sentido Viana x Jardim América

No sentido contrário, a pista será reduzida para duas faixas próximo ao semáforo em frente à loja Obramax. A mudança permitirá a abertura de espaço para o fluxo no sentido contrário durante as obras.





Saída de Itacibá

Os condutores que estiverem vindo da região de Itacibá e desejarem seguir para Jardim América deverão utilizar a via marginal da Avenida Mário Gurgel até o Viaduto Dona Rosa/Kléber Andrade, onde poderão realizar o retorno.





Acesso à Itacibá

Já os motoristas que seguem no sentido Viana e desejam acessar o bairro Itacibá precisarão fazer o retorno em frente ao Supermercado Atacado Vem, utilizando o canteiro central sinalizado com placas indicativas.