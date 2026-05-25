Governo antecipa novo saque do FGTS de R$ 8,5 bilhões; veja quem vai receber



A nova rodada de pagamentos estava prevista para terça-feira (26), mas foi antecipada em um dia pelo governo federal. Ao todo, cerca de R$ 8,5 bilhões serão liberados para aproximadamente 10,5 milhões de pessoas que ainda tinham parte do saldo retida após a demissão por causa de empréstimos de antecipação do benefício. SÃO PAULO - O governo liberou nesta segunda-feira (25) o dinheiro de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

A nova rodada de pagamentos do FGTS foi antecipada em um dia pelo governo federal. Joédson Alves/Agência Brasil

Segundo a Caixa, cerca de 88% dos trabalhadores têm conta cadastrada no aplicativo FGTS e receberão os valores automaticamente na conta informada. Para incluir ou alterar os dados bancários, é necessário acessar o aplicativo FGTS e selecionar a opção "Conta bancária para saque do seu FGTS".

Quem não tiver conta cadastrada poderá sacar os valores presencialmente nos canais de atendimento da Caixa, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e agências, até 1º de junho de 2026. Os saques podem ser feitos com Cartão Cidadão e senha, por biometria ou com a senha do cidadão nos terminais de autoatendimento. Para valores superiores a R$ 3.000, o saque deverá ser feito exclusivamente nas agências da Caixa.

Em 2025, o governo já havia autorizado os valores para trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário. No entanto, parte do dinheiro continuou bloqueada porque a Caixa Econômica Federal entendia que era necessário manter uma retenção maior para garantir o pagamento de empréstimos futuros, ligados à antecipação das parcelas anuais do FGTS. O governo federal, por sua vez, defendia que o bloqueio deveria ser menor e conseguiu liberar os recursos restantes por meio de uma medida provisória.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

É uma modalidade criada em 2019, que passou a valer em 2020, na qual o trabalhador pode sacar parte do saldo uma vez por ano. Para isso, no entanto, ele abre mão do saque-rescisão e, se for demitido sem justa causa, recebe só a multa de 40% e não tem liberado o saldo total que está em sua conta do fundo.

O governo, no entanto, abriu uma exceção para permitir que trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025 pudessem sacar o saldo.

O início do período de retirada dos valores do saque-aniversário começa no primeiro dia útil do mês de aniversário e dura três meses, acabando no último dia útil do segundo mês após o seu aniversário. Por exemplo, se a pessoa faz aniversário em janeiro, ela pode sacar parte do FGTS entre o primeiro dia útil de janeiro e o último dia útil de março.

O que é o FGTS e como funciona?

O dinheiro do Fundo de Garantia é depositado mensalmente pelo empregador no caso dos funcionários com contratação por meio da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O montante corresponde a 8% do salário.

Em cada empresa que o trabalhador é registrado, uma nova conta é aberta. Para consultar quanto há disponível, o trabalhador pode acessar o aplicativo do FGTS.

O saque total do fundo é liberado em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves ou morte do titular.