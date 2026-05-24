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Mega-Sena de 30 anos: sete apostas do ES quase levam o prêmio máximo

Apostadores de cinco cidades capixabas acertaram a quina e vão receber R$ 13.890,02 cada

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 15:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 mai 2026 às 15:57
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Mega-Sena Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Sete apostas feitas em cinco cidades do Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário do Mega-Sena especial 30 anos (concurso 3010), sorteado neste domingo (24). 

Duas apostas, uma de Fortaleza (CE) e outra do Rio de Janeiro (RJ), acertaram as seis dezenas e vão levar R$ 168.170.026,00. Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. 

As apostas que acertaram a quina no Espírito Santo vão render R$ 13.890,02 para cada apostador. Os jogos foram feitos em Mimoso do Sul, Nova Venécia, Santa Teresa, Serra e Vitória, sendo que em Nova Venécia e Santa Teresa foram duas apostas premiadas. Todas as apostas foram feitas em pontos físicos e foram do tipo simples.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (26), com estimativa de prêmio de R$ 3.500.000,00.

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