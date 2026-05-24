Mega-Sena de 30 anos: sete apostas do ES quase levam o prêmio máximo





Duas apostas, uma de Fortaleza (CE) e outra do Rio de Janeiro (RJ), acertaram as seis dezenas e vão levar R$ 168.170.026,00. Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.





As apostas que acertaram a quina no Espírito Santo vão render R$ 13.890,02 para cada apostador. Os jogos foram feitos em Mimoso do Sul, Nova Venécia, Santa Teresa, Serra e Vitória, sendo que em Nova Venécia e Santa Teresa foram duas apostas premiadas. Todas as apostas foram feitas em pontos físicos e foram do tipo simples.



