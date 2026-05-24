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Especial de aniversário

Mega-Sena de 30 anos: confira os números sorteados para o prêmio de R$ 336 milhões

Assim como ocorre nos concursos especiais da Caixa, o prêmio da Mega-Sena 30 anos não acumula

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 12:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2026 às 12:23
SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (24) a Mega-Sena especial de 30 anos (concurso 3010), cuja premiação principal está estimada em R$ 336.340.053,67.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.
Assim como ocorre nos concursos especiais da Caixa, o prêmio da Mega-Sena 30 anos não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, de seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números), e assim por diante.
A Mega-Sena foi lançada em 11 de março de 1996 e já se consolidou como o jogo mais popular do país ao movimentar R$ 115,2 bilhões desde o primeiro sorteio, de acordo com o banco. Ao longo dessas três décadas, a modalidade distribuiu R$ 43,8 bilhões em prêmios e R$ 46 bilhões em repasses sociais.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

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