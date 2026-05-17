Quatro apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

A Justiça do Espírito Santo converteu em prisão preventiva a detenção do policial penal Júlio Cesar Fiorotti, de 53 anos, preso após balear um empresário de 52 anos durante uma discussão no Centro de Vitória. A decisão foi proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia na sexta-feira (15).





O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (13). O empresário foi baleado após um desentendimento enquanto os dois comiam churrasquinho.





De acordo com a decisão, não foram identificadas irregularidades formais ou materiais no auto de prisão do policial.





A Justiça destacou ainda a gravidade concreta dos fatos, ressaltando que houve disparo de arma de fogo em via pública, o que resultou em lesões na vítima e colocou em risco a integridade física das pessoas que estavam no local no momento da confusão.





Segundo o tribunal, medidas cautelares diferentes da prisão foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.