As denúncias que podem redesenhar a sucessão presidencial

As eleições entram em uma fase ainda mais imprevisível após as denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro. O caso surge em um momento delicado: Flávio vinha sendo apresentado como uma das principais alternativas do bolsonarismo para a disputa presidencial, impulsionado pelo sobrenome, pela lealdade da base conservadora e pela possibilidade de herdar parte relevante do capital político do pai.





O problema é que uma candidatura presidencial não se sustenta apenas na fidelidade do núcleo mais ideológico. Para crescer nas pesquisas, Flávio precisaria reduzir resistências, dialogar com o centro, atrair setores econômicos e se apresentar como uma opção viável para além do bolsonarismo tradicional. A denúncia pode dificultar justamente esse movimento de expansão.



Candidaturas em ascensão precisam de agenda positiva, previsibilidade e capacidade de construir confiança. Quando uma crise surge antes mesmo da consolidação do nome, o candidato passa a gastar energia explicando o episódio, enquanto adversários ganham munição para reforçar dúvidas sobre sua viabilidade.