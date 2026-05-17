As denúncias que podem redesenhar a sucessão presidencial

As eleições entram em uma fase ainda mais imprevisível após as denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro. O caso surge em um momento delicado: Flávio vinha sendo apresentado como uma das principais alternativas do bolsonarismo para a disputa presidencial, impulsionado pelo sobrenome, pela lealdade da base conservadora e pela possibilidade de herdar parte relevante do capital político do pai.
O problema é que uma candidatura presidencial não se sustenta apenas na fidelidade do núcleo mais ideológico. Para crescer nas pesquisas, Flávio precisaria reduzir resistências, dialogar com o centro, atrair setores econômicos e se apresentar como uma opção viável para além do bolsonarismo tradicional. A denúncia pode dificultar justamente esse movimento de expansão.
Candidaturas em ascensão precisam de agenda positiva, previsibilidade e capacidade de construir confiança. Quando uma crise surge antes mesmo da consolidação do nome, o candidato passa a gastar energia explicando o episódio, enquanto adversários ganham munição para reforçar dúvidas sobre sua viabilidade.
Mesmo que as denúncias ainda precisem avançar em apuração, o efeito político pode ser rápido: aumento da rejeição, cautela de aliados e insegurança em setores que poderiam se aproximar. Esse cenário abre uma discussão estratégica dentro da centro-direita: insistir em Flávio, um nome forte dentro da base bolsonarista, mas com rejeição elevada, ou buscar uma alternativa mais moderada, com menor resistência no eleitorado de centro.
Um candidato de centro-direita menos associado a crises poderia ampliar pontes com eleitores que rejeitam Lula, mas também não se sentem confortáveis com uma candidatura diretamente ligada ao núcleo familiar de Bolsonaro.
Por outro lado, substituir Flávio não seria uma decisão simples. Ele carrega o sobrenome mais mobilizador da direita brasileira e teria capacidade de acionar militância, redes digitais e identificação emocional com o eleitorado bolsonarista. Uma troca poderia reduzir rejeição, mas também enfraquecer entusiasmo, unidade e capacidade de mobilização.
A pergunta central seria: a base bolsonarista migraria com disciplina para outro nome ou enxergaria a substituição como recuo? Para o governo, o episódio oferece a chance de deslocar o debate eleitoral para temas como confiança, risco político e relações entre poder e interesses privados.
Para a oposição, o desafio será impedir que a denúncia contamine todo o campo da direita e manter a eleição concentrada em temas mais favoráveis, como economia, segurança pública, custo de vida e desgaste do governo.
A denúncia não define sozinha a eleição, mas pode alterar o ritmo da pré-campanha. Ela aumenta o custo político de sustentação do senador e acelera conversas sobre nomes alternativos. A direita terá de decidir se aposta na potência simbólica de um sobrenome que mobiliza sua base ou se busca um nome capaz de reduzir resistências e transformar a rejeição em competitividade.