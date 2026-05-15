Vazamento 'bombástico' ameaça candidatura de Flávio Bolsonaro, diz a revista The Economist

Flávio Bolsonaro nega qualquer ilegalidade no financiamento do filme Crédito: Getty Images

Segundo revelou o site The Intercept Brasil, o pedido foi de R$ 134 milhões, e R$ 61 milhões teriam sido efetivamente pagos por Vorcaro, mas a Go Up Entertainment, produtora do longa-metragem, batizado de Dark Horse, e o deputado Mario Frias (PL-SP), roteirista da obra, disseram que não tiveram acesso à verba do banqueiro.

Vorcaro está preso, e sua defesa não esclareceu as doações até o momento. A Go Up afirmou que não pode revelar de onde veio seu orçamento, senão quebraria contratos de confidencialidade com os envolvidos no projeto.

"Partidos de direita imediatamente começaram a falar sobre a possibilidade de lançar um candidato alternativo. Nas casas de apostas, onde Flávio era o favorito para vencer a Presidência, ele despencou para o segundo lugar, perdendo por dez pontos percentuais", publicou a The Economist.

A revista informou ainda que "o real e o principal índice da bolsa de valores caíram 2%, à medida que crescia a perspectiva de vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , de esquerda".

Ligação com 'banqueiro desonrado'

A reportagem explica a leitores estrangeiros que a ligação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro caiu como uma bomba para a opinião pública sobre o senador, ao ponto não só de seus aliados pensarem em outras alternativas de candidatos para o pleito, marcado para outubro, mas também esperarem que os rivais do Partido dos Trabalhadores ( PT ) também sejam ligados ao banqueiro conforme as investigações avancem.

No dia seguinte à revelação do The Intercept, o senador deu entrevista à emissora GloboNews e negou que o valor pedido a Vorcaro tenha sido de R$ 134 milhões. Mario Frias também se manifestou novamente a respeito do pedido.

"Tentar imputar qualquer tipo de crime a aquisição de patrocínio privado em 2024 é apenas mais uma narrativa tosca que nasceu dentro da própria direita que tenta sabotar a candidatura do Flávio, aproveitada pela esquerda sem escrúpulo", afirmou.

Na ocasião, "Lula elogiou a 'química' entre ele e Trump e disse que a relação foi como 'amor à primeira vista'. Em um telefonema antes da reunião, Trump teria dito a Lula 'eu te amo', o que incomoda a família Bolsonaro, que se gaba de ser amiga de Trump".

Detalhe do cartaz de Crédito: Divulgação

Impacto nas eleições

O impacto da conversa entre Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro nas eleições ainda é incerto. Nenhuma pesquisa de intenção de voto foi divulgada após a revelação de que ela tenha existido, mas, nas redes sociais, o cenário é de desgaste para o senador

Segundo monitoramento realizado pela AP Exata Inteligência — empresa de ciência de dados que monitora narrativas nas redes — após as mensagens virem à tona, houve aumento das menções negativas a Flávio Bolsonaro e queda nos índices de confiança digital.

Até as 18h de quinta-feira (14/5), 64,3% das menções a Flávio monitoradas pela AP Exata nas redes tinham tom negativo — uma alta de 7 pontos percentuais desde a divulgação do caso.

O índice é o pior registrado pelo senador desde o início de sua pré-campanha à Presidência e também o mais negativo entre os presidenciáveis monitorados pela empresa.