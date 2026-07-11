Carro cai às margens de rio após colisão com moto em Castelo

Um carro caiu às margens de um rio após se envolver em um acidente com uma motocicleta no bairro Independência, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Polícia Militar (PM), nem o motorista nem o piloto da moto tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Os dois condutores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a PM, não foi realizado teste do bafômetro, mas os policiais não observaram sinais de alteração da capacidade psicomotora dos envolvidos.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se houve autuação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.