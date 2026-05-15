Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de pai e filho em Aracruz

Foi preso na quinta-feira (14) o segundo suspeito de envolvimento em uma briga generalizada que terminou com a morte de pai e filho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O homem foi abordado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Linhares, enquanto viajava em um ônibus que transportava trabalhadores da Bahia para uma empresa em Aracruz. O nome e a idade do suspeito não foram divulgados.





O crime aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, as vítimas foram esfaqueadas durante a confusão. O filho, identificado como Jocktan Souza, de 33 anos, morreu no local. O pai, Enock da Paixão, de 59 anos, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.





A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil e agentes da PRF. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Após a abordagem, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Aracruz.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso preventivamente por duplo homicídio qualificado.