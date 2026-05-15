Clientes de bar são baleados durante ataque a tiros em bairro de Cariacica

TV Gazeta com militares que atenderam a ocorrência, o ataque pode ter relação com a disputa entre facções criminosas por territórios do tráfico de drogas na região. Duas pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em um bar na noite de quinta-feira (14), no bairro São Francisco, em Cariacica . Segundo apuração da reportagem dacom militares que atenderam a ocorrência, o ataque pode ter relação com a disputa entre facções criminosas por territórios do tráfico de drogas na região.





O estabelecimento estava cheio no momento do crime. Havia clientes jogando sinuca e outras pessoas bebendo do lado de fora quando quatro homens, em duas motocicletas, chegaram ao local.





De acordo com testemunhas, três amigos estavam sentados no bar quando perceberam a aproximação dos suspeitos. Dois deles correram em direção à rua, enquanto um tentou se abrigar dentro do estabelecimento, mas acabou atingido por um tiro no ombro. Outro homem, que fazia um pedido no balcão, foi baleado nas costas.





“Foi uma correria. O atirador não entrou no bar, da porta mesmo atirou”, contou a dona do estabelecimento, que preferiu não se identificar.





As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.





“As duas pessoas atingidas são clientes antigos do bar. São pessoas de bem, de família, trabalhadores. Então, de verdade, não sabemos o que aconteceu. Me informaram que antes deram um tiro para o alto, deram a volta, passaram aqui na rua, pararam no bar e atiraram”, relatou.





Polícia Militar realizou buscas na região após o ataque. Imagens de câmeras de segurança instaladas em imóveis próximos podem auxiliar na identificação dos suspeitos.





As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre a ocorrência. O texto será atualizado assim que houver retorno.