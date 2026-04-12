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Bairro São Francisco

Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica; ninguém foi preso

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2026 às 12:44
Um homem foi morto a tiros em uma pizzaria e lanchonete no bairro São Francisco, em Cariacica, por volta das 21h30 de sábado (11). Ele estava sem documentos, mas, segundo o boletim de ocorrência, era conhecido na região como "Mineirinho". Posteriormente, a família identificou a vítima como Amarildo Junior Soares.
O local estava lotado de clientes. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ouvir mais de dez disparos e um homem correndo para entrar em um carro branco, que deixa o local em alta velocidade. Em outra gravação, feita por moradores, o estabelecimento já aparece com viaturas da Polícia Militar, curiosos e o homem caído morto, já coberto com um lençol. 
Testemunhas contaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que um carro branco parou em frente ao estabelecimento e dois homens desceram, efetuando vários disparos, que acertaram Amarildo. Algumas pessoas se machucaram com a correria, mas sem gravidade. 
Ainda de acordo com moradores, o homem se mudou para o bairro há pouco tempo. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que não foi possível calcular quantos tiros a vítima levou, já que havia muitas perfurações. A reportagem da TV Gazeta também recebeu a informação de que o crime pode ter ligação com a guerra pelo tráfico na região.
A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, a vítima já estava morta. Segundo informações da corporação, outro indivíduo, que possivelmente estaria junto com Amarildo, teria corrido e entrado na casa de um policial penal, sendo imobilizado por ele.
Bar em São Francisco, em Cariacica, onde um homem foi preso
Rua em São Francisco, em Cariacica, onde um homem foi preso Crédito: Paulo Ricardo Sobral
O homem relatou à polícia que pulou o muro da residência para fugir dos disparos. Por não haver restrições, ele foi liberado. A perícia foi acionada.
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Quem tiver alguma informação sobre o crime pode compartilhá-la de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site do Disque Denúncia; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

Atualização

27/04/2026

A versão anterior desta reportagem não trazia o nome da vítima, pois ela não portava documentos no momento do ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência, o homem era conhecido pelos apelidos "Roberto Santana" ou "Mineirinho". Após a publicação, familiares informaram que o nome de registro da vítima é Amarildo Júnior Soares. O texto foi atualizado.


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