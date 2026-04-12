Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Um homem foi morto a tiros em uma pizzaria e lanchonete no bairro São Francisco, em Cariacica, por volta das 21h30 de sábado (11). Ele estava sem documentos, mas, segundo o boletim de ocorrência, era conhecido na região como "Mineirinho". Posteriormente, a família identificou a vítima como Amarildo Junior Soares.

O local estava lotado de clientes. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ouvir mais de dez disparos e um homem correndo para entrar em um carro branco, que deixa o local em alta velocidade. Em outra gravação, feita por moradores, o estabelecimento já aparece com viaturas da Polícia Militar, curiosos e o homem caído morto, já coberto com um lençol.

Testemunhas contaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que um carro branco parou em frente ao estabelecimento e dois homens desceram, efetuando vários disparos, que acertaram Amarildo. Algumas pessoas se machucaram com a correria, mas sem gravidade.

Ainda de acordo com moradores, o homem se mudou para o bairro há pouco tempo. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que não foi possível calcular quantos tiros a vítima levou, já que havia muitas perfurações. A reportagem da TV Gazeta também recebeu a informação de que o crime pode ter ligação com a guerra pelo tráfico na região.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, a vítima já estava morta. Segundo informações da corporação, outro indivíduo, que possivelmente estaria junto com Amarildo, teria corrido e entrado na casa de um policial penal, sendo imobilizado por ele.

Rua em São Francisco, em Cariacica, onde um homem foi preso Crédito: Paulo Ricardo Sobral

O homem relatou à polícia que pulou o muro da residência para fugir dos disparos. Por não haver restrições, ele foi liberado. A perícia foi acionada.

O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Quem tiver alguma informação sobre o crime pode compartilhá-la de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site do Disque Denúncia ; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.