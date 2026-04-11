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Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Josimar transportava uma passageira, que ficou gravemente ferida. Ela seguia para o trabalho em um salão de beleza em Jardim da Penha

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2026 às 13:28
Josimar Santos Morais, motociclista por aplicativo que morreu em acidente em Vitória
Josimar Santos Morais, motociclista por aplicativo que morreu em acidente em Vitória Crédito: Rede social
O homem que morreu em um acidente com quatro veículos em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11), trabalhava como motociclista por aplicativo e estava com uma passageira, que foi socorrida em estado grave. 
A colisão ocorreu na Rodovia Serafim Derenzi e envolveu dois carros e duas motos, no trecho do bairro Joana D'Arc. Josimar Santos Morais, de 39 anos, levava a passageira para o bairro Jardim da Penha, onde ela trabalha em um salão de beleza.
A dinâmica do acidente ainda será confirmada pelas autoridades, mas testemunhas relataram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que o motorista de um Fiat Uno prata teria invadido a contramão e atingido a moto onde estavam Josimar e a cliente, uma mulher de 34 anos que mora no bairro São Pedro.
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Leitor A Gazeta
O motorista do segundo carro envolvido no acidente contou que Josimar e a passageira foram arremessados contra o veículo dele após serem atingidos pelo Fiat Uno. O outro condutor não quis falar com a reportagem e ainda seria ouvido pela Polícia Militar. Os dois fizeram teste do bafômetro, com resultados negativos para o consumo de álcool.
Uma mulher que estava na garupa da segunda moto envolvida na colisão sofreu ferimentos leves. O motociclista desse veículo, contudo, não permaneceu no local após a batida.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado sobre a ocorrência. No documento, a polícia informa que o condutor do veículo Fiat Uno, envolvido no acidente, não tinha habilitação. Além disso, o carro também estaria com o licenciamento vencido.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 58 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

(Com informações de André Afonso, da TV Gazeta)

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