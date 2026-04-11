Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

O homem que morreu em um acidente com quatro veículos em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11), trabalhava como motociclista por aplicativo e estava com uma passageira, que foi socorrida em estado grave.
A colisão ocorreu na Rodovia Serafim Derenzi e envolveu dois carros e duas motos, no trecho do bairro Joana D'Arc. Josimar Santos Morais, de 39 anos, levava a passageira para o bairro Jardim da Penha, onde ela trabalha em um salão de beleza.
A dinâmica do acidente ainda será confirmada pelas autoridades, mas testemunhas relataram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que o motorista de um Fiat Uno prata teria invadido a contramão e atingido a moto onde estavam Josimar e a cliente, uma mulher de 34 anos que mora no bairro São Pedro.
O motorista do segundo carro envolvido no acidente contou que Josimar e a passageira foram arremessados contra o veículo dele após serem atingidos pelo Fiat Uno. O outro condutor não quis falar com a reportagem e ainda seria ouvido pela Polícia Militar. Os dois fizeram teste do bafômetro, com resultados negativos para o consumo de álcool.
Uma mulher que estava na garupa da segunda moto envolvida na colisão sofreu ferimentos leves. O motociclista desse veículo, contudo, não permaneceu no local após a batida.
A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado sobre a ocorrência. No documento, a polícia informa que o condutor do veículo Fiat Uno, envolvido no acidente, não tinha habilitação. Além disso, o carro também estaria com o licenciamento vencido.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 58 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
(Com informações de André Afonso, da TV Gazeta)