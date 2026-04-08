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Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Suspeito de executar Halison Vieira foi morto semanas após o crime; motivação estaria ligada a uma denúncia que não foi comprovada pela polícia
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 abr 2026 às 11:52

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:52

Halison Vieira (vítima) e Maykon Moreira Machado
Halison Vieira (vítima) e Maykon Moreira Machado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil esclareceu o assassinato do comerciante Halison Vieira, conhecido como “Deblon”, de 45 anos, ocorrido no dia 21 de janeiro de 2025, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. O autor do crime, segundo as investigações, é Maykon Moreira Machado, de 30 anos, que foi morto no dia 5 de fevereiro do mesmo ano.
De acordo com o delegado Cleudes Júnior, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Halison era proprietário de um ferro-velho e também atuava com aluguel de imóveis na região. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo.
“Tivemos a informação de que Halison foi assassinado, possivelmente, por ter praticado um suposto abuso sexual contra uma adolescente. Esse fato, no entanto, não ficou comprovado nas investigações”, explicou o delegado Cleudes Júnior.
Ainda conforme o delegado, uma testemunha ocular identificou Maykon como o autor dos disparos. Ele teria chegado ao local nervoso, dizendo que faria uma cobrança. Pouco depois, Halison apareceu, momento em que o suspeito mostrou um vídeo em que uma adolescente alegava ter sido abusada pela vítima e exigiu explicações.
De acordo com Cleudes Júnior, não houve tempo para esclarecimentos. “Ele sacou a arma e acabou executando Halison com vários disparos. As investigações tentaram localizar essa suposta vítima para confirmar o abuso, mas, apesar de todos os esforços, não conseguimos identificar essa vítima e nem confirmar se realmente houve algum tipo de abuso”, disse.
A polícia informou ainda que Halison não possuía antecedentes criminais. Já Maykon era conhecido das forças de segurança e atuava na região da Grande Cobi, com envolvimento em tráfico de drogas e ataques.
Após o homicídio do comerciante, Maykon foi assassinado em fevereiro. O inquérito que apura a morte dele ainda está em andamento, e a motivação do crime não foi esclarecida.

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