Irmão de advogado morto a tiros em 2018 é assassinado em Vila Velha

Emerson (esquerda) e Halison (direita), irmãos assassinados a tiros em 2018 e 2025, respectivamente Crédito: Montagem | Arquivo pessoal

Uma família da Grande Vitória voltou a chorar a perda de um ente querido sete anos após um crime que chocou o Espírito Santo . O comerciante de Cariacica Halison Vieira, de 45 anos, foi morto com tiros na cabeça e no peito enquanto estava no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha , na tarde de terça-feira (21). Em julho de 2018, o irmão dele, o advogado criminalista Emerson Vieira, foi morto com seis tiros em Jardim Marilândia, também no município canela-verde. O crime chocou o Estado na época, gerando repercussão, sobretudo, entre profissionais da advocacia.

Não há, a princípio, relação entre os dois crimes. O que chama atenção, no entanto, é que Emerson e Halison foram mortos da mesma forma num intervalo de quase sete anos.

Sobre o crime que vitimou Halison Vieira, a Polícia Militar informou que foi acionada durante a tarde e uma equipe esteve em Cobi de Baixo. Os policiais encontraram no local um homem caído em via pública e apuraram que a vítima teria ido ao bairro para se encontrar com amigos, quando foi baleada na cabeça e tórax. Não há informações sobre a motivação do crime.

O Samu foi acionado e atestou o óbito de Halison Vieira. A Perícia foi acionada. O corpo de Halison Vieira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a manhã desta quarta-feira (22), nenhum suspeito havia sido detido.

Em 2018, irmão de Halison foi assassinado em Vila Velha

Há quase sete anos, no dia 21 de julho de 2018, o advogado criminalista Emerson Vieira, na época com 42 anos, foi morto a tiros perto de casa, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O advogado estava caminhando com duas filhas, na época com 8 e 12 anos, e uma sobrinha. Ele foi abordado por dois homens. Emerson Vieira foi morto com seis tiros e ficou caído num terreno baldio.

Na época, o jornal A Gazeta registrou o assassinato de Emerson Vieira. A morte foi tratada como um "atentado contra toda a advocacia criminal" e a vítima foi classificada como um "batalhador".

Jornal A Gazeta registrou morte de advogado em julho de 2018 Crédito: Arquivo | Jornal A Gazeta

Em novembro de 2019, A Gazeta mostrou que os acusados de matar o advogado haviam sido condenados . O crime, classificado como latrocínio, causou muita comoção na classe dos advogados à época e teve grande repercussão na imprensa. Warley Silva Santos e Joilson Gonçalves dos Santos Júnior foram condenados a 26 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

A decisão do juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha Flávio Jabour Moulin aponta que ficou comprovado que, após a morte da vítima, foram levados pelos criminosos a arma de fogo, o aparelho celular e o cordão de ouro de Emerson, objetos que teriam sido vendidos posteriormente.