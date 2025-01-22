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Prejuízo de mais de R$ 60 mil

Casal é algemado dentro de casa e assaltantes levam ouro em Colatina

Suspeitos estavam armados e mascarados; eles inicialmente se identificaram como policiais civis, o que fez vítima permitir o acesso do trio até o interior da residência
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:26

15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina Crédito: Governo do ES
Um casal viveu momentos de terror dentro de casa no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (21): os dois foram feitos reféns, algemados, amordaçados e ameaçados. Segundo a Polícia Militar, três homens armados e mascarados invadiram o imóvel e depois fugiram levando R$ 48 mil em gramas de ouro, além mais de R$ 10 mil em transferências via Pix e R$ 6 mil em espécie. Outros itens, como joias e relógios, também foram roubados.
De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram na casa conseguiram ouvir gritos de socorro. Eles forçaram o portão e entraram. As vítimas estavam algemadas no corrimão de uma escada e a mulher amordaçada. Os policiais libertaram o casal e eles contaram o que aconteceu. 
A mulher revelou que os criminosos invadiram local pelos fundos, por volta das 9h. Eles estavam armados e mascarados. Inicialmente, os três se identificaram como policiais civis e disseram que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão e, por isso, a moradora permitiu a entrada deles na área interna. Logo em seguida, o trio anunciou o assalto.
As vítimas relataram para a PM que, primeiro, foram trancadas em um quarto e algemadas na cama. Os suspeitos procuravam e perguntavam sobre o ouro na casa, pois o morador trabalhava com compra e venda de ouro.
O casal ainda revelou que foi ameaçado: os bandidos diziam que, se eles não entregassem a localização do cofre, iriam ser queimados. Segundo o morador, durante todo o ato os suspeitos falavam com alguém no telefone, por ligação, dando a entender que essa pessoa sabia da existência de ouro na casa.
As vítimas afirmaram aos militares que vários itens foram levados. Confira a lista:
  • 80 gramas de ouro, avaliados em R$ 48 mil; 
  • R$ 6 mil reais em espécie; 
  • Duas caixas de som; 
  • Seis pares de tênis; 
  • Dois relógios; 
  • Duas alianças, 
  • Um cordão, 
  • Um pulseira; 
  • R$ 10.100 em transferências via Pix;
  • O carro das vítimas.

Carro foi recuperado

A PM informou que o carro roubado foi localizado mais tarde, no mesmo bairro. O veículo foi guinchado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br.

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