Casal é algemado dentro de casa e assaltantes levam ouro em Colatina

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina Crédito: Governo do ES

Um casal viveu momentos de terror dentro de casa no bairro Columbia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na terça-feira (21): os dois foram feitos reféns, algemados, amordaçados e ameaçados. Segundo a Polícia Militar , três homens armados e mascarados invadiram o imóvel e depois fugiram levando R$ 48 mil em gramas de ouro, além mais de R$ 10 mil em transferências via Pix e R$ 6 mil em espécie. Outros itens, como joias e relógios, também foram roubados.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram na casa conseguiram ouvir gritos de socorro. Eles forçaram o portão e entraram. As vítimas estavam algemadas no corrimão de uma escada e a mulher amordaçada. Os policiais libertaram o casal e eles contaram o que aconteceu.

A mulher revelou que os criminosos invadiram local pelos fundos, por volta das 9h. Eles estavam armados e mascarados. Inicialmente, os três se identificaram como policiais civis e disseram que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão e, por isso, a moradora permitiu a entrada deles na área interna. Logo em seguida, o trio anunciou o assalto.

As vítimas relataram para a PM que, primeiro, foram trancadas em um quarto e algemadas na cama. Os suspeitos procuravam e perguntavam sobre o ouro na casa, pois o morador trabalhava com compra e venda de ouro.

O casal ainda revelou que foi ameaçado: os bandidos diziam que, se eles não entregassem a localização do cofre, iriam ser queimados. Segundo o morador, durante todo o ato os suspeitos falavam com alguém no telefone, por ligação, dando a entender que essa pessoa sabia da existência de ouro na casa.

As vítimas afirmaram aos militares que vários itens foram levados. Confira a lista:

80 gramas de ouro, avaliados em R$ 48 mil;

R$ 6 mil reais em espécie;

Duas caixas de som;

Seis pares de tênis;

Dois relógios;

Duas alianças,

Um cordão,

Um pulseira;

R$ 10.100 em transferências via Pix;

O carro das vítimas.

Carro foi recuperado

A PM informou que o carro roubado foi localizado mais tarde, no mesmo bairro. O veículo foi guinchado.