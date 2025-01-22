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Violência contra a mulher

Jovem agride companheira, corta cabelo e tenta cortar orelha dela em Viana

Vítima relatou ter sofrido empurrão contra a parede, corte de cabelo forçado e tentativa de corte da orelha com um caco de vidro; suspeito do crime não foi localizado, segundo a PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2025 às 09:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 09:52

Viaturas da Polícia Militar
Vítima acionou a Polícia Militar na noite de terça-feira (21) e relatou as agressões sofridas Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 19 anos é suspeito de agredir a companheira, da mesma idade, inclusive com soco no rosto, na noite de terça-feira (21), após ela pedir de volta o telefone celular que havia sido tomado por ele no último sábado (18), quando ela também foi agredida. A vítima relatou ter sido empurrada contra a parede, ter tido o cabelo cortado e disse que o agressor ainda tentou cortar a orelha dela usando um caco de vidro.
O casal morava junto no bairro Vale do Sol, em Viana. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que sofre agressões há cinco anos, período de convivência com o suspeito. Eles têm uma filha de dois anos.
A vítima contou aos policiais militares que se abrigou na casa de uma amiga, que mora na vizinhança, como forma de proteção. Ela relatou que havia sido agredida pelo suspeito pouco antes da Polícia Militar chegar ao local da ocorrência, na noite de terça-feira (21), por pedir o telefone celular de volta. O suspeito teria tentado quebrar o braço direito dela.
A jovem afirmou aos policiais que foi agredida no sábado (18). O homem teria permanecido maior parte do dia fora de casa, retornando pouco depois das 20h. Quando voltou para a residência, no bairro Vale do Sol, segundo a vítima, ele estava "aparentemente sob efeito de drogas ou álcool". O homem, então, tomou o celular da companheira. Mais tarde, mas ainda no sábado, a vítima pediu o aparelho de volta. Foi neste momento em que ela começou a sofrer com as agressões. A vítima relatou ter sofrido: empurrão contra a parede, corte de cabelo forçado e tentativa de corte da orelha com um caco de vidro.
Após as agressões, a jovem contou que conseguiu desvencilhar-se e fugir. A vítima afirmou que as agressões ocorrem sempre na presença da filha, uma menina de dois anos. Aos policiais militares, a mulher confessou que tem medo de ser assassinada. A vítima afirmou que pretende continuar na casa da amiga e pediu uma medida protetiva de urgência para se proteger do agressor.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o suspeito não foi localizado.
A Polícia Civil, procurada por A Gazeta, informou que para verificar se há alguma investigação em curso, seria necessário que a reportagem informasse o número do boletim de ocorrência. Em nota, a corporação informou apenas que, caso a vítima tenha registrado a ocorrência, a violência relatada será investigada.

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