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Morte de 39 pessoas

Motorista preso no ES por tragédia em MG usou álcool, cocaína e ecstasy, aponta polícia

Polícia Civil mineira divulgou informações sobre a investigação do acidente e a prisão do condutor da carreta que transportava um bloco de granito; prisão ocorreu em Barra de São Francisco
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 jan 2025 às 14:48

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:48

Enquanto dirigia a carreta que se envolveu no acidente com 39 mortos na BR 116, em Minas Gerais, perto de Teófilo Ottoni, o motorista Arilton Bastos Alves estava alcoolizado. Além disso, havia consumido cocaína, ecstasy, estava acima da velocidade permitida e com a certeira de habilitação cassada. Por causa destes apontamentos, ele foi preso preventivamente em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, neste terça-feira (21).
Todas as informações foram compartilhadas pela chefe-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada Letícia Gamboge, por vídeo nesta terça-feira (21). Ainda conforme a chefe da PCMG, o pedido judicial foi realizado no último sábado (18). 
“Ele também estava transportando blocos de granito superior à legislação vigente permitida e acabou por provocar, pelo excesso de velocidade, o desprendimento do bloco, colidindo com o ônibus e vitimando 39 pessoas às vésperas do Natal”, frisou a delegada.
Os policiais mineiros compareceram ao Noroeste capixaba não só para prender Arilton, mas também para cumprir mandado de busca e apreensão. "Cumprimos em desfavor desse indivíduo e outros alvos importantes para a apuração dos fatos para que se aplique a justiça em Minas Gerais", afirmou Gamboge.
Motorista preso no ES por tragédia em MG usou álcool, cocaína e ecstasy, aponta polícia
O motorista estava com a carteira de habilitação cassada, segundo a Polícia Militar mineira. Ele teve o direito de dirigir suspenso em 2022, após ser parado no município de Mantena (MG).
Grave acidente ocorreu em Minas gerais, em dezembro
O acidente ocorreu no fim de dezembro e 39 pessoas que estavam no ônibus morreram Crédito: Polícia Rodoviária Federal/MG
A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) disse que Arilton não está detido no sistema prisional capixaba. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as investigações sobre o caso continuam.

O acidente

O acidente aconteceu no dia 21 de dezembro e vitimou crianças, adultos e idosos. A batida ocorreu quando a carreta conduzida por Arilton colidiu com um ônibus que transportava 44 passageiros, além do motorista. O veículo havia saído de São Paulo com destino a Elísio Medrado, na Bahia.
Corpo de Bombeiros em atuação após grave acidente na BR 116, em Teófilo Otoni (MG)
Corpo de Bombeiros em atuação no grave acidente na BR 116, em Teófilo Otoni (MG) Crédito: CBMMG/ Divulgação
Após o impacto, o coletivo pegou fogo. Um terceiro veículo, um carro, não conseguiu frear a tempo e colidiu com a carroceria da carreta.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do motorista preso. O espaço segue aberto para um posicionamento. 

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