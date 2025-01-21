Ônibus incendiado no Sambão foi retaliação a morte no Bairro da Penha, diz PM

A sequência de acontecimentos envolvendo a Segurança Pública no Bairro da Penha, em Vitória, na segunda-feira (20), fez ressurgir uma tensão vista em outros momentos na Região Metropolitana. Durante operação contra indivíduos com mandado de prisão em aberto, policiais militares foram alvos de tiros e houve resposta. Em um intervalo de poucas horas, um jovem de 22 anos foi morto e um ônibus foi incendiado. Em uma postagem de A Gazeta no Instagram, usuários questionaram: "Retaliação ao que aconteceu no Bairro da Penha?", se referindo ao fogo no coletivo.
Inicialmente, conforme publicado por A Gazeta ainda na segunda-feira (20), não havia detalhes sobre a motivação do incêndio no coletivo do Sistema Transcol. Na manhã desta terça-feira (21), em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o coronel Bonfim, representante da Polícia Militar, apontou que há, sim, relação entre a operação no Bairro da Penha e a ocorrência na área de dispersão do Sambão do Povo.
"Uma retaliação dos grupos criminosos contra a ação da Polícia Militar no Bairro da Penha. Houve também um ataque a uma guarnição da Polícia Militar. Com certeza tem relação", disse o representante da corporação.
O ônibus da linha 302 foi incendiado na área do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, dois homens abordaram o motorista, mandaram abrir as portas e um terceiro suspeito entrou jogando gasolina.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus informou que havia estacionado para beber água quando tudo aconteceu. Ele, inclusive, precisou correr para se salvar, e acabou perdendo a carteira com os documentos em meio ao fogo. A intensidade das chamas acabou consumindo totalmente o veículo em pouco tempo. A tensão causada pelo confronto entre criminosos e policiais na segunda (20) ainda afeta a rotina dos moradores nesta terça-feira (21). Perguntado sobre o policiamento a região, o representante da Polícia Militar informou que a corporação está reforçando a segurança no local.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.