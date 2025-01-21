Ônibus incendiado no Sambão foi retaliação a morte no Bairro da Penha, diz PM

Ônibus foi incendiado na área do Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Daniel Marçal

A Gazeta ainda na segunda-feira (20), não havia detalhes sobre a motivação do incêndio no coletivo do TV Gazeta, o coronel Bonfim, representante da Polícia Militar, apontou que há, sim, relação entre a operação no Bairro da Penha e a ocorrência na área de dispersão do Sambão do Povo. Inicialmente, conforme publicado porainda na segunda-feira (20), não havia detalhes sobre a motivação do incêndio no coletivo do Sistema Transcol . Na manhã desta terça-feira (21), em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da, o coronel Bonfim, representante da Polícia Militar, apontou que há, sim, relação entre a operação no Bairro da Penha e a ocorrência na área de dispersão do Sambão do Povo.

"Uma retaliação dos grupos criminosos contra a ação da Polícia Militar no Bairro da Penha. Houve também um ataque a uma guarnição da Polícia Militar. Com certeza tem relação", disse o representante da corporação.

O ônibus da linha 302 foi incendiado na área do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, dois homens abordaram o motorista, mandaram abrir as portas e um terceiro suspeito entrou jogando gasolina.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus informou que havia estacionado para beber água quando tudo aconteceu. Ele, inclusive, precisou correr para se salvar, e acabou perdendo a carteira com os documentos em meio ao fogo. A intensidade das chamas acabou consumindo totalmente o veículo em pouco tempo. A tensão causada pelo confronto entre criminosos e policiais na segunda (20) ainda afeta a rotina dos moradores nesta terça-feira (21) . Perguntado sobre o policiamento a região, o representante da Polícia Militar informou que a corporação está reforçando a segurança no local.