Confronto com a PM termina em morte no Bairro da Penha em Vitória

Um confronto policial terminou com um morto no Bairro da Penha, em Vitória , na tarde desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o incidente que resultou em morte iniciou durante o patrulhamento a pé de militares da Força Tática do 1º BPM pela região. No local, os agentes foram alvos de disparos efetuados por pessoas armadas e houve resposta. Ele foi identificado como Wilvyster Rodrigues Vieira Domiciano, de 22 anos.

Nesse momento, um suspeito foi atingido, conforme a PM, e mesmo com atendimento médico, ele morreu no local. Devido à situação, viaturas da PM se posicionaram em pontos estratégicos da Avenida Leitão da Silva, na Capital, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus, disse que a equipe foi com foco em homens com mandado de prisão.

Wilvyster Rodrigues Vieira Domiciano, de 22 anos. Crédito: Arquivo pessoal

"Fomos com foco em 26 pessoas com ligação ao PCV (Primeiro Comando de Vitória) e com mandado de prisão. No beco Dois encontramos várias pessoas armadas que fugiram e acabaram encontrando mais patrulha no beco Santo André e atiraram contra os PMs e a pessoa baleada. Mesmo durante o socorro, os indivíduos atiraram contra os policiais e o baleado, que esperavam reforço", explicou Caus.

Após o fim dessa ocorrência, outros suspeitos desceram do morro para tentar atacar novamente a PM, conforme Caus. "Eles desceram um com fuzil e outro com pistola e começaram a atirar contra a viatura do outro lado da rua e os policiais não revidaram para não atingir nenhuma pessoa de bem. Quando chegou reforço perseguimos, mas não conseguimos alcançar", frisou.

A vítima, segundo o comandante-geral, tinha diversas passagens pela corporação e tinha dois mandados de prisão em aberto.

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