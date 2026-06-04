Homem é preso de novo por furtar ursos de pelúcia em máquina de shopping no ES

Um homem foi preso pela segunda vez em menos de 15 dias por roubar máquinas de ursinhos de pelúcia na Grande Vitória. Ele havia sido preso no dia 20 de maio após cometer o crime em Vila Velha e, na noite desta quarta-feira (3), acabou sendo detido novamente em um shopping de Vitória com 20 ursinhos na bolsa.





Identificado como João Paulo Benevides Mafalda, de 34 anos, o suspeito foi solto em uma audiência de custódia após ser flagrado pela primeira vez cometendo o crime, no dia 22 de maio.





Segundo a Polícia Militar, João Paulo foi visto pela equipe de segurança do shopping mexendo na máquina de ursinhos de pelúcia e, ao ser questionado, tentou enganar os seguranças, dizendo que trabalhava na manutenção dos equipamentos.





Diante da situação, o suspeito foi confrontado e os seguranças pediram a identificação funcional dele. Como não possuía qualquer credencial que comprovasse vínculo empregatício com a empresa responsável pela máquina, o suspeito acabou confessando o crime.





Após a confissão, os policiais constataram que o equipamento havia sido arrombado pela porta lateral e que os compartimentos destinados ao armazenamento de dinheiro estava com os cadeados violados.





Além dos ursos de pelúcia, na bolsa havia ferramentas utilizadas no arrombamento, cadeados rompidos e chaves combinadas. Com o homem, havia R$ 45.





João Paulo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e será encaminhado para um presídio. Ele foi autuado pelo crime de furto qualificado.