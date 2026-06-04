Operação prende suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas em Itarana



As investigações começaram em março de 2025, após a apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma área de vegetação na comunidade de Meneguel, em Itarana. Ao longo das diligências, a polícia identificou um grupo formado por moradores do município e também apontou a participação de fornecedores de entorpecentes oriundos da Grande Vitória.





Durante o cumprimento dos mandados, seis suspeitos foram presos inicialmente em Itarana e na Serra. Em um dos imóveis foram apreendidas drogas, munições, uma arma adulterada, balança de precisão, dinheiro, cheques e celulares. Também houve o sequestro de bens, incluindo um veículo Jeep Renegade, e o bloqueio de imóveis e contas bancárias dos investigados.