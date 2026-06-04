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Falha Estrutural

Operação prende suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas em Itarana

Investigação apontou organização criminosa que atuava no município com fornecedores da Grande Vitória

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 13:43

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

04 jun 2026 às 13:43
Oito pessoas foram presas pela polícia durante a operação em Itarana Divulgação/Polícia Civil

Oito pessoas foram presas durante uma operação policial nesta quarta-feira (03).  A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Itarana, Serra e Cariacica.  Batizada de "Falha Estrutural", a ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Delegacia de Baixo Guandu e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Noroeste.


As investigações começaram em março de 2025, após a apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma área de vegetação na comunidade de Meneguel, em Itarana. Ao longo das diligências, a polícia identificou um grupo formado por moradores do município e também apontou a participação de fornecedores de entorpecentes oriundos da Grande Vitória.


Durante o cumprimento dos mandados, seis suspeitos foram presos inicialmente em Itarana e na Serra. Em um dos imóveis foram apreendidas drogas, munições, uma arma adulterada, balança de precisão, dinheiro, cheques e celulares. Também houve o sequestro de bens, incluindo um veículo Jeep Renegade, e o bloqueio de imóveis e contas bancárias dos investigados.

Ainda na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar localizou e prendeu um casal apontado como alvo da operação na localidade de Caldeirão, em Santa Teresa. Com isso, o número de presos chegou a oito. Após os procedimentos legais, todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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