Operação prende suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas em Itarana

Oito pessoas foram presas durante uma operação policial nesta quarta-feira (03). A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Itarana, Serra e Cariacica. Batizada de "Falha Estrutural", a ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Delegacia de Baixo Guandu e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Noroeste.
As investigações começaram em março de 2025, após a apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma área de vegetação na comunidade de Meneguel, em Itarana. Ao longo das diligências, a polícia identificou um grupo formado por moradores do município e também apontou a participação de fornecedores de entorpecentes oriundos da Grande Vitória.
Durante o cumprimento dos mandados, seis suspeitos foram presos inicialmente em Itarana e na Serra. Em um dos imóveis foram apreendidas drogas, munições, uma arma adulterada, balança de precisão, dinheiro, cheques e celulares. Também houve o sequestro de bens, incluindo um veículo Jeep Renegade, e o bloqueio de imóveis e contas bancárias dos investigados.
Ainda na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar localizou e prendeu um casal apontado como alvo da operação na localidade de Caldeirão, em Santa Teresa. Com isso, o número de presos chegou a oito. Após os procedimentos legais, todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.