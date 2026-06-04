Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares

Um Jeep Renegade pegou fogo às margens da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). De acordo com informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, no veículo estavam o motorista e a esposa dele. Nenhum dos dois ficou ferido.





O homem contou que os dois seguiam em direção ao Patrimônio da Lagoa quando percebeu que o motor do carro começou a pegar fogo. Ao notar as chamas, o motorista encostou o carro às margens da rodovia. Em seguida, ele e a esposa saíram do veículo. O homem ainda tentou controlar o incêndio com um extintor, mas, segundo ele, o fogo se alastrou rapidamente.





As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.