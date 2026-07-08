Idosos são agredidos e amarrados durante assalto em São Gabriel da Palha

Um casal de idosos foi agredido e amarrado durante um assalto à casa onde mora, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, três criminosos encapuzados invadiram o imóvel, no bairro Vila Comboni, em busca de objetos de valor.





As vítimas foram agredidas e mantidas amarradas enquanto os suspeitos vasculhavam a residência. Eles roubaram cerca de R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, celulares e um carro que estava na garagem do imóvel.





O idoso, de 79 anos, contou que estava na varanda quando foi atacado com socos pelos criminosos. Em seguida, foi amarrado, amordaçado e teve os olhos vendados. A esposa dele, de 86 anos, também foi agredida e amarrada.





Após a fuga dos criminosos, as vítimas passaram a gritar por socorro. Dois homens que passavam pela região ouviram os pedidos de ajuda e acionaram a Polícia Militar.