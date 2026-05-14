Homem mata o próprio irmão a machadadas após discussão em Anchieta

Um homem de 33 anos foi morto a golpes de machado pelo próprio irmão, de 32 anos, após uma discussão na manhã desta quinta-feira (14), na localidade de Goembê, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder em um matagal, mas acabou detido e levado para a delegacia do município.





De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Ivan Nascimento Vieira, foi atingida por golpes de machado na cabeça. A mãe dos irmãos contou aos militares que presenciou o crime. Segundo ela, a vítima tinha problemas psicológicos e, durante a briga, Evandro Nascimento Vieira, de 32 anos, atacou o irmão com vários golpes.





Após o crime, o suspeito se escondeu em uma área de mata próxima à residência, mas foi localizado pelos policiais militares. Conforme a corporação, ele confessou o assassinato. O homem e a arma utilizada no crime foram encaminhados para a delegacia de Anchieta.





Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e que mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado responsável serão divulgadas após a conclusão das oitivas. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.