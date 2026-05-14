Temos lei, fiscalização e punição: o que anda faltando no trânsito é ética

A BR 101, uma das rodovias mais importantes do país, também reflete esse cenário. Em 2024, ela esteve entre as rodovias federais com maior número de sinistros atendidos pela PRF, concentrando milhares de ocorrências ao longo do ano.





No trecho entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia, administrado pela Ecovias Capixaba, os dados reforçam a urgência do debate. Apenas em janeiro de 2026, foram registrados 307 acidentes, com oito mortes e 156 pessoas feridas. Os motociclistas responderam por 62% das vítimas fatais, seguidos por ocupantes de veículos leves e pedestres.





Ao mesmo tempo, os dados mostram avanços importantes: nos dois primeiros meses de 2026, houve redução de 16,7% nas mortes em comparação com o mesmo período do ano anterior, resultado de investimentos em infraestrutura, sinalização, monitoramento e atendimento ao usuário.





Esses avanços, no entanto, só se consolidam quando encontram condutores dispostos a agir com responsabilidade.





É aqui que a noção de segurança defensiva deixa de ser apenas uma técnica de direção e passa a ser uma postura ética. Dirigir de forma defensiva é reconhecer a vulnerabilidade do outro, antecipar riscos, reduzir a velocidade, respeitar limites e entender que chegar alguns minutos depois é sempre melhor do que não chegar.





No pensamento ético contemporâneo, liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas assumir responsabilidade pelas consequências do que se faz. No trânsito, isso significa compreender que cada comportamento individual afeta um sistema coletivo e que a violência viária não é um acidente inevitável, mas o resultado de escolhas repetidas.





Dentro desse contexto, o movimento Maio Amarelo existe para provocar essa mudança de chave: sair da lógica do “evitar multa” e avançar para a lógica do cuidado com a vida. A campanha de 2026, cujo tema é “no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, dialoga diretamente com essa ética da responsabilidade, tão urgente no trânsito brasileiro.





A transformação definitiva só acontece quando cada usuário da rodovia assume, por convicção, que segurança não é imposição, mas sim escolha. Ela só será uma realidade quando os condutores mudarem o comportamento não por medo da multa, da blitz ou da punição.





Ao reconhecer que a lei regula, mas não transforma valores, e que o trânsito não é só jurídico, mas também ético, daremos o passo urgente de agir por consciência e por responsabilidade individual, e não por coerção.





Assim, segurança deixará de ser um jogo de azar para se tornar uma constante nas vias brasileiras.