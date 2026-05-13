Maio é mês da liberdade, mas a abolição ainda não chegou de verdade

Maio é um mês carregado de símbolos para o povo brasileiro: o Dia do Trabalhador, o mês negro, as festas de Nossa Senhora e a data da Lei Áurea. Mas, mais de 136 anos depois da assinatura da Lei Áurea, a liberdade prometida ainda não se realizou plenamente para milhões de brasileiros, especialmente negros e pobres.



Embora a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 tenha posto fim legal à escravidão, ela não garantiu condições reais de dignidade à população negra. Sem terra, sem educação, sem moradia e sem direitos básicos, grande parte dos libertos e seus descendentes permaneceu à margem da sociedade.



