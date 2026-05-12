Serra: de cidade dormitório a cidade para se viver

Projetos estruturantes como a nova ligação entre Serra e Vitória, os contornos que reorganizam a mobilidade interna, a requalificação de eixos importantes como Novo Horizonte e Feu Rosa e a expansão planejada em direção ao litoral não são iniciativas isoladas. Eles apontam para um novo desenho urbano, mais integrado, mais funcional e mais alinhado com a vida contemporânea.





Mas é importante dizer: cidades não se transformam apenas por obras. Elas se transformam quando existe articulação. Quando existe visão. Quando existe participação ativa da sociedade organizada. E é nesse contexto que o papel da Ases se fortalece.





Ao longo dos anos, a entidade tem sido mais do que uma representação empresarial. Tem sido um espaço de construção coletiva, onde as demandas do setor produtivo deixam de ser individuais e passam a compor uma agenda estruturada de desenvolvimento.





Foi assim com pautas históricas de mobilidade, com a defesa de melhorias logísticas, com o acompanhamento de projetos que impactam diretamente a dinâmica econômica da cidade. E continua sendo assim no presente, em um momento em que a Serra vive uma inflexão importante.