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Leonelle Lamas

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases)
Leonelle Lamas

Serra: de cidade dormitório a cidade para se viver

A Serra é uma cidade que oferece condições reais para que as pessoas vivam melhor, com mais mobilidade, mais acesso, mais oportunidades e, sobretudo, mais pertencimento
Leonelle Lamas
É presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases)

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 15:59

Publicado em 

12 mai 2026 às 15:59

Durante muito tempo, a Serra foi definida por uma lógica que já não cabe mais na realidade atual: a de cidade dormitório. Um território que crescia em população e atividade econômica, mas que ainda era visto como apoio à dinâmica da Região Metropolitana.


Isso ficou para trás.


O que se observa hoje é uma cidade em transformação — não apenas pelo volume de obras, mas pela mudança de mentalidade sobre o que a Serra é e, principalmente, sobre o que ela quer ser.



Rotatória do sistema viário Eldes Scherrer Souza, na Serra
Vista da cidade da Serra a partir da Rotatória do Ó, entre Laranjeiras e Civit Vitor Jubini

Projetos estruturantes como a nova ligação entre Serra e Vitória, os contornos que reorganizam a mobilidade interna, a requalificação de eixos importantes como Novo Horizonte e Feu Rosa e a expansão planejada em direção ao litoral não são iniciativas isoladas. Eles apontam para um novo desenho urbano, mais integrado, mais funcional e mais alinhado com a vida contemporânea.


Mas é importante dizer: cidades não se transformam apenas por obras. Elas se transformam quando existe articulação. Quando existe visão. Quando existe participação ativa da sociedade organizada. E é nesse contexto que o papel da Ases se fortalece.


Ao longo dos anos, a entidade tem sido mais do que uma representação empresarial. Tem sido um espaço de construção coletiva, onde as demandas do setor produtivo deixam de ser individuais e passam a compor uma agenda estruturada de desenvolvimento.


Foi assim com pautas históricas de mobilidade, com a defesa de melhorias logísticas, com o acompanhamento de projetos que impactam diretamente a dinâmica econômica da cidade. E continua sendo assim no presente, em um momento em que a Serra vive uma inflexão importante.

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O associativismo, muitas vezes visto como apoio institucional, passa a ocupar um papel estratégico.


Porque o desenvolvimento consistente não nasce apenas do investimento público ou privado. Ele nasce da capacidade de alinhar interesses, antecipar necessidades e construir soluções conjuntas.


A Serra de hoje já não é apenas um lugar de passagem entre casa e trabalho.


É uma cidade que oferece condições reais para que as pessoas vivam melhor, com mais mobilidade, mais acesso, mais oportunidades e, sobretudo, mais pertencimento.

Esse novo momento exige também um novo posicionamento de quem empreende, de quem investe e de quem representa.


A Ases entende que seu papel é justamente esse: contribuir para que o crescimento da cidade não seja apenas acelerado, mas qualificado. Para que cada avanço estrutural seja acompanhado de diálogo, planejamento e visão de futuro.


Porque crescer, a Serra sempre cresceu. Mas agora, mais do que crescer, a cidade escolhe como quer se desenvolver. E isso muda tudo!

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