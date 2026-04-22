Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra

Embora não se trate mais de uma nova ligação entre os dois municípios, há uma estimativa de que as intervenções realizadas na Serra ajudem também a aliviar o trânsito intenso nos dois principais acessos à cidade para quem sai da Capital: a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), que leva à BR 101, e a Rodovia Norte Sul.





Pela proposta atual, a "terceira via" deve começar no bairro Novo Horizonte, nas imediações da Avenida Brasil, passar por Jardim Limoeiro, São Geraldo e Manoel Plaza, na Serra, até se conectar à Norte Sul, em direção a Vitória.





Segundo projeções da Prefeitura da Serra, a primeira etapa da obra contempla a construção de viadutos, vias expressas e elevados para que o trânsito da região da Norte Sul — ponto crítico do tráfego entre Serra e Vitória — seja desafogado.





De acordo com o projeto inicial, as intervenções devem começar na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, onde vias expressas serão construídas às margens da ArcelorMittal, cruzando o bairro Jardim Limoeiro e se conectando a ruas paralelas e novas vias construídas nas imediações do Terminal de Carapina e na entrada da siderúrgica.







Com as intervenções, quem dirige na BR 101 ou nas ruas internas de Carapina, com sentido a Vitória, poderá entrar na Avenida dos Metalúrgicos e acessar a nova via pela Rua Castelo ou pela Rua Nelcy Lopes Vieira, conectando-se à Rodovia Norte Sul e à via que será construída contornando o bairro Manoel Plaza.



