Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra

A proposta original da chamada "terceira via", que visava criar uma nova ligação da Serra com Vitória, foi alterada e não há mais previsão de um traçado na Capital. Agora, o projeto viário vai se concentrar na melhoria de mobilidade exclusivamente em bairros serranos.
A Prefeitura da Serra destaca que a "terceira via" é uma obra prevista no planejamento estratégico da cidade e será executada integralmente no próprio território, com base em estudos técnicos de mobilidade urbana do município.
Apesar da decisão da Serra de focar apenas em intervenções viárias nos bairros locais, a Prefeitura de Vitória disse se manter à disposição da cidade vizinha para tratativas sobre a construção da nova ligação. E destacou o investimento realizado na construção do Mergulhão de Camburi, que também deve facilitar o deslocamento entre a Capital e o município serrano.
O projeto tem a perspectiva de reduzir gargalos viários, especialmente nos horários de pico.
“Além disso, a obra vai ampliar a segurança no trânsito com intervenções como viadutos, elevados e um mergulhão, eliminando cruzamentos críticos e diminuindo o risco de acidentes”, pontua a administração municipal, em nota.
Projeto em Vitória
Quando se começou a discutir a Terceira Via, as obras na Serra seriam a primeira etapa do projeto. Depois, em uma nova fase, as intervenções seriam também realizadas em Vitória.
Nos esboços aos quais a reportagem de A Gazeta teve acesso, para o motorista que dirige de Vitória até a Serra, o trajeto previsto seria o seguinte: ao fim da Avenida Dante Michelini, nas imediações do condomínio Atlântica Ville, a Avenida Munir Hilal, a Rua José de Anchieta Fontana e a Avenida Manoel Nunes do Amaral passariam a ser vinculadas à nova via, conectando-se com a Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, que dá acesso ao Colégio Salesiano.
Dali, já contando com a abertura de novas vias, a obra cruzaria áreas da Vale e da ArcelorMittal, contornando os bairros De Fátima, Carapina e Hélio Ferraz, até as margens da nova pista que vai contornar o bairro Manoel Plaza, já na Serra. Contudo, a ideia não avançou.
Trânsito intenso
Embora não se trate mais de uma nova ligação entre os dois municípios, há uma estimativa de que as intervenções realizadas na Serra ajudem também a aliviar o trânsito intenso nos dois principais acessos à cidade para quem sai da Capital: a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), que leva à BR 101, e a Rodovia Norte Sul.
Pela proposta atual, a "terceira via" deve começar no bairro Novo Horizonte, nas imediações da Avenida Brasil, passar por Jardim Limoeiro, São Geraldo e Manoel Plaza, na Serra, até se conectar à Norte Sul, em direção a Vitória.
Segundo projeções da Prefeitura da Serra, a primeira etapa da obra contempla a construção de viadutos, vias expressas e elevados para que o trânsito da região da Norte Sul — ponto crítico do tráfego entre Serra e Vitória — seja desafogado.
De acordo com o projeto inicial, as intervenções devem começar na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, onde vias expressas serão construídas às margens da ArcelorMittal, cruzando o bairro Jardim Limoeiro e se conectando a ruas paralelas e novas vias construídas nas imediações do Terminal de Carapina e na entrada da siderúrgica.
Estacionamento
Além disso, o projeto também prevê a implantação de dois estacionamentos públicos. Como grande parte do traçado do novo eixo viário foi planejada em áreas pertencentes à Vale e à ArcelorMittal, houve negociações visando soluções conjuntas para a mobilidade local.
“Como resultado das tratativas para a cessão dessas áreas, foi viabilizada a destinação de um espaço para a implantação de um estacionamento público com aproximadamente 360 vagas”, afirma a prefeitura, acrescentando que outras 80 vagas serão criadas nas proximidades da UPA de Carapina.
As obras devem começar no segundo semestre deste ano e têm previsão de duração de dois anos. O projeto, segundo a Secretaria Municipal de Obras (Seob), encontra-se atualmente na fase de elaboração dos estudos ambientais, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra, que será do tipo integrada, isto é, a empresa contratada terá prazo de três meses para a elaboração dos projetos executivos e depois conduzir as intervenções.
Para a implementação do projeto, a prefeitura promoveu reuniões com moradores dos bairros contemplados na área da terceira via. Nesses encontros, a Seob apresentou os critérios técnicos e esclareceu dúvidas sobre o projeto. Sugestões também foram registradas para análise e eventual ajuste na proposta.
A implantação da via, na avaliação da prefeitura, ainda deve impulsionar a valorização imobiliária e a requalificação urbana, atraindo novos empreendimentos, comércios e serviços para a região.
“Com melhor infraestrutura logística, a Serra amplia sua capacidade de atrair investimentos e consolidar um novo eixo de crescimento econômico, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável”, conclui a nota da secretaria.