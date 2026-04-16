Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Após a primeira etapa das obras, uma nova fase de intervenções deve conectar a nova via até Jardim Camburi, em Vitória. O projeto, entretanto, ainda é desenhado pela Prefeitura da Serra e depende de aprovações junto à Vale, ArcelorMittal e com a prefeitura da Capital.





De acordo com esboços para a segunda fase aos quais a reportagem de A Gazeta teve acesso, para o motorista que dirige de Vitória até a Serra, o trajeto deve ser o seguinte: ao fim da Avenida Dante Michelini, nas imediações do condomínio Atlântica Ville, a Avenida Munir Hilal, a Rua José de Anchieta Fontana e a Avenida Manoel Nunes do Amaral devem ser vinculadas à nova via, conectando-se com a Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, que dá acesso ao Colégio Salesiano.





Dali, já contando com a abertura de novas vias, a obra deve cruzar áreas da Vale e da ArcelorMittal, contornando os bairros De Fátima, Carapina e Hélio Ferraz, até as margens da nova pista que vai contornar o bairro Manoel Plaza.





Procurada pela reportagem de A Gazeta a respeito desse projeto viário, a Prefeitura de Vitória informou que a Serra ainda não procurou a Capital para tratar das obras previstas na região de Camburi. Entretanto, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Vitória “está aberta ao diálogo em prol da melhoria e da mobilidade, para garantir que o projeto atenda às necessidades da região e beneficie a população”, diz a nota.



