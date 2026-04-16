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Mobilidade

Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

A iniciativa busca organizar o uso das vias na região que será cortada pelo novo projeto viário

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 15:16

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 abr 2026 às 15:16

O projeto da Terceira Via, que vai criar uma nova conexão entre Vitória e Serra e desafogar o trânsito, prevê também a implantação de dois estacionamentos públicos com cerca de 440 vagas — um deles, nas proximidades da UPA de Carapina para atender à demanda dos usuários da unidade de saúde.


Conforme informações da Prefeitura da Serra, grande parte do traçado do novo eixo viário foi planejada em áreas pertencentes à Vale e à ArcelorMittal, o que possibilitou avançar em soluções conjuntas para a mobilidade local. 

Projeto da Terceira Via entre Serra e Vitória
Projeto da Terceira Via entre Serra e Vitória Divulgação/PMS

“Como resultado das tratativas para a cessão dessas áreas, foi viabilizada a destinação de um espaço para a implantação de um estacionamento público com aproximadamente 360 vagas. A iniciativa contribui para organizar o uso das vias, atualmente bastante demandadas por veículos, em sua maioria de colaboradores das empresas, promovendo mais fluidez e melhores condições de circulação no bairro”, pontua a administração municipal. Essa área fica no bairro Manoel Plaza. 


Também está prevista a implantação de um estacionamento nas proximidades da UPA, com cerca de 80 vagas. 


“Ambas as intervenções integram o projeto da Terceira Via de ligação Serra x Vitória e estão vinculadas à execução do novo eixo viário, com conclusão conforme o cronograma geral da obra”, completa a prefeitura.


As obras devem começar no segundo semestre deste ano e têm previsão de duração de dois anos. O projeto, segundo a Secretaria Municipal de Obras (Seob), encontra-se atualmente na fase de elaboração dos estudos ambientais, etapa necessária para viabilizar a licitação da obra, que será do tipo integrada, isto é, a  empresa contratada terá prazo de três meses para a elaboração dos projetos executivos e, depois,  conduzir as intervenções.


Para a implementação do projeto, a prefeitura promoveu reuniões com moradores dos bairros contemplados na área da Terceira Via. A mais recente foi realizada nesta quarta-feira (15) com representantes de São Geraldo, Hélio Ferraz, Rosário de Fátima, Manoel Plaza, Novo Horizonte e São Diogo.


Nesses encontros, a Seob apresenta os critérios técnicos e esclarece dúvidas sobre o projeto. Sugestões também são registradas para análise e eventual ajuste na proposta. 

Entenda o projeto


A implementação do projeto tem o objetivo de aliviar o trânsito intenso dos dois principais acessos existentes entre Serra e Vitória: a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), que leva à BR 101, e a Rodovia Norte Sul.


Pela proposta, a nova avenida deve começar no bairro Novo Horizonte, nas imediações da Avenida Brasil, passar por Jardim Limoeiro, São Geraldo e Manoel Plaza, na Serra, até se conectar à Norte Sul, em direção a Vitória.


Segundo projeções da Prefeitura da Serra, a primeira etapa da obra contempla a construção de viadutos, vias expressas e elevados para que o trânsito da região da Norte Sul — ponto crítico do tráfego entre Serra e Vitória — seja desafogado.


De acordo com o projeto inicial, as intervenções devem começar na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, onde vias expressas serão construídas às margens da ArcelorMittal, cruzando o bairro Jardim Limoeiro e se conectando a ruas paralelas e novas vias construídas nas imediações do Terminal de Carapina e na entrada da siderúrgica.


Com as intervenções, quem dirige na BR 101 ou nas ruas internas de Carapina, com sentido a Vitória, poderá entrar na Avenida dos Metalúrgicos e acessar a nova via pela Rua Castelo ou pela Rua Nelcy Lopes Vieira, conectando-se à Rodovia Norte Sul e à via que será construída contornando o bairro Manoel Plaza.


Na altura da Rua Q, em Manoel Plaza, os motoristas poderão virar à direita e acessar a Norte Sul, descendo até a Capital no trajeto já existente próximo ao Shopping Mestre Álvaro.

Nova conexão com Vitória ainda é desenhada

Após a primeira etapa das obras, uma nova fase de intervenções deve conectar a nova via até Jardim Camburi, em Vitória. O projeto, entretanto, ainda é desenhado pela Prefeitura da Serra e depende de aprovações junto à Vale, ArcelorMittal e com a prefeitura da Capital. 


De acordo com esboços para a segunda fase aos quais a reportagem de A Gazeta teve acesso, para o motorista que dirige de Vitória até a Serra, o trajeto deve ser o seguinte: ao fim da Avenida Dante Michelini, nas imediações do condomínio Atlântica Ville, a Avenida Munir Hilal, a Rua José de Anchieta Fontana e a Avenida Manoel Nunes do Amaral devem ser vinculadas à nova via, conectando-se com a Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, que dá acesso ao Colégio Salesiano.


Dali, já contando com a abertura de novas vias, a obra deve cruzar áreas da Vale e da ArcelorMittal, contornando os bairros De Fátima, Carapina e Hélio Ferraz, até as margens da nova pista que vai contornar o bairro Manoel Plaza.


Procurada pela reportagem de A Gazeta a respeito desse projeto viário, a Prefeitura de Vitória informou que a Serra ainda não procurou a Capital para tratar das obras previstas na região de Camburi. Entretanto, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Vitória “está aberta ao diálogo em prol da melhoria e da mobilidade, para garantir que o projeto atenda às necessidades da região e beneficie a população”, diz a nota.



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