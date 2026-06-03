Caminhão-tanque tomba na pista e explode em Alfredo Chaves

Um caminhão-tanque com combustível tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (3), na ES 146, na altura da ponte do Cafundó, que dá acesso à localidade de Barra do Batatal, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura.





Imagens de um motorista que seguia atrás da carreta mostram o momento que o caminhoneiro tomba. De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu por volta das 10h. O motorista foi socorrido por uma ambulância do Samu.