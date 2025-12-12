Home
Terceira Via: obras começam no segundo semestre de 2026 na Serra

Um dos principais objetivos do projeto é aliviar o trânsito intenso dos dois principais acessos existentes entre Serra e Vitória: a Rodovia das Paneleiras e Rodovia Norte Sul

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:06

As obras da Terceira Via, projeto viário voltado para desafogar o trânsito na região de bairros como Novo Horizonte e Jardim Limoeiro, na Serra, devem começar no início do segundo semestre de 2026. A projeção é do prefeito Weverson Meireles (PDT), que detalhou a fase atual do planejamento e os próximos passos até a construção à reportagem de A Gazeta.

Um dos principais objetivos da obra, que vai contar com elevados, viadutos e ciclovias, também é aliviar o trânsito intenso dos dois principais acessos existentes entre Serra e Vitória: a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), que leva à BR 101, e Rodovia Norte Sul.

Segundo o chefe do Executivo serrano, cerca de 90% das desapropriações de imóveis particulares no trajeto desenhado para a Terceira Via já foram concluídas. Pelo projeto, a nova avenida deve começar no bairro Novo Horizonte, nas imediações da Avenida Brasil, passar por Jardim Limoeiro, São Geraldo e Manoel Plaza até se conectar com a Rodovia Norte Sul, em direção a Vitória.

Atualmente, explica Weverson, falta a conclusão da fase de desapropriação e a doação de terrenos das empresas Vale e ArcelorMittal — que estão no caminho previsto para a nova avenida — para início do processo de licitação. Ambas as mineradoras já confirmaram que mantém diálogo com o município para o andamento do projeto.

“A operação de crédito internacional já está aprovada. Agora só aguardamos a desapropriação para que o recurso financeiro entre nos cofres da prefeitura para iniciarmos a licitação. Do que tem andado até agora, acredito que, no primeiro semestre de 2026, abriremos o processo licitatório e, no começo do segundo semestre, devemos iniciar as obras”, projeta Weverson.

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

O recurso citado pelo prefeito vem de uma operação com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e está na casa dos R$ 232 milhões. Na fase de elaboração, o projeto chegou a ser orçado em R$ 345 milhões, mas o valor foi revisto após adequações. Se iniciado no começo do segundo semestre do próximo ano, a construção da avenida deve ser concluída em até 24 meses, ou seja, a Terceira Via deve ser entregue à população em 2028.

“Calculamos esse prazo porque a obra não passa por um terreno desafiador. É um terreno plano e que não deve demandar demolição. O traçado deve passar por dentro das dependências da Vale e da ArcelorMittal e, terminando a parte burocrática e administrativa, deve andar bem rápido para a execução”, frisa o prefeito.

Como deve ser a obra?

Segundo projeções da Prefeitura da Serra, a primeira etapa da obra contempla a construção de viadutos, vias expressas e elevados para que o trânsito da região da Norte Sul — ponto crítico do tráfego entre Serra e Vitória — seja desafogado.

De acordo com o projeto inicial, as intervenções devem começar na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, onde vias expressas serão construídas às margens da ArcelorMittal, cruzando o bairro Jardim Limoeiro e se conectando a ruas paralelas e novas vias construídas nas imediações do Terminal de Carapina e na entrada da siderúrgica.

Com as intervenções, quem dirige na BR 101 ou nas ruas internas de Carapina, com sentido a Vitória, poderá entrar na Avenida dos Metalúrgicos e acessar a nova via pela Rua Castelo ou pela Rua Nelcy Lopes Vieira, conectando-se à Rodovia Norte Sul e à via que será construída contornando o bairro Manoel Plaza.

Na altura da Rua Q, em Manoel Plaza, os motoristas poderão virar à direita e acessar a Norte Sul, descendo até a Capital no trajeto já existente próximo ao Shopping Mestre Álvaro.

