Mobilidade

Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Expedição Bravamar interromperá atividade das lanchas das 6h às 12h; serviço retorna após o fim do evento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:48

A operação das lanchas do sistema aquaviário será suspensa neste domingo (14), das 6h às 12h, em razão da Expedição Bravamar – iniciativa que reúne esporte, cultura, gastronomia e sustentabilidade. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o serviço será retomado normalmente após o encerramento do evento náutico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta