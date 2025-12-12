Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:48
A operação das lanchas do sistema aquaviário será suspensa neste domingo (14), das 6h às 12h, em razão da Expedição Bravamar – iniciativa que reúne esporte, cultura, gastronomia e sustentabilidade. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o serviço será retomado normalmente após o encerramento do evento náutico.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o