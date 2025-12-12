A Gazeta - Agora

Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Expedição Bravamar interromperá atividade das lanchas das 6h às 12h; serviço retorna após o fim do evento

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:48

A operação das lanchas do sistema aquaviário será suspensa neste domingo (14), das 6h às 12h, em razão da Expedição Bravamar – iniciativa que reúne esporte, cultura, gastronomia e sustentabilidade. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o serviço será retomado normalmente após o encerramento do evento náutico.

