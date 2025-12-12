A Gazeta - Agora

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Publicado em 12/12/2025 às 11h58
Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (12), a foto de uma mulher suspeita de quebrar imagens de santos e outros objetos litúrgicos dentro de uma igreja na Praia do Canto, em Vitória. O ato de vandalismo aconteceu na quinta-feira (11) e está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial da Capital. Foram quebradas as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José, na Paróquia Santa Rita de Cássia. Além dos símbolos religiosos, ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão.

A corporação agora busca informações que possam ajudar a identificá-la. Quem tiver qualquer dado sobre a mulher pode repassar informações diretamente ao 3º Distrito Policial pelo telefone (27) 3198-7995. Também é possível denunciar de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, que conta com um site para envio de fotos e vídeos relacionados a práticas criminosas. A Polícia Civil reforça que o anonimato é garantido e que todas as informações recebidas serão devidamente apuradas.

Administrador paroquial externou a chateação com os danos causados às imagens quebradas na igreja da Praia do Canto
