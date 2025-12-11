Mulher quebra três imagens de santos em igreja na Praia do Canto

Três imagens religiosas foram quebradas e uma bíblia jogada ao chão na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher entrou e quebrou as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José, na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. Além dos símbolos religiosos, ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão. Conforme testemunhas relataram à reportagem, a mulher chegou ao local aos prantos, por volta das 15h desta quinta-feira (11), indo direto em direção ao púlpito.

“Era uma mulher entre 35 e 38 anos, estava chorando e gritando, chegou até a dizer que Jesus não existe. Parecia surtada, saiu e ficou mais uns três minutos chorando do lado de fora. Não nos lembramos de vê-la pela igreja”, contou uma pessoa que estava no local, mas não quis se identificar.

Conforme a secretaria da Igreja, alguns fiéis rezavam quando a mulher entrou. Para o controle da situação, o templo foi fechado a pedido da Arquidiocese de Vitória. O fechamento foi necessário para o trabalho da perícia da Polícia Científica. Um boletim de ocorrência foi registrado pela administração.