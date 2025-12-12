Jovem morta em acidente em Itaúnas era de Vila Velha e amava dançar forró

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:19
Descrita pelos familiares como amante do forró, Maria Eduarda Vitali, de 21 anos, morreu no acidente envolvendo dois carros na noite de quinta-feira (11), no trevo de acesso a Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A jovem — que amava dançar — era formada em técnico em mecânica, morava em Vila Velha, na Grande Vitória, e viajava para a vila a trabalho. Ela estava de carona com o amigo Athos Bucater, de 27 anos, que também faleceu na colisão.
O irmão dela, Ruan Ferreira, disse que no dia do acidente Maria Eduarda foi para Barra do Riacho, em Aracruz, e, de lá, pegou carona com o amigo para seguirem juntos até a hospedagem A Nave Pousada e Camping, que pertence à família de Athos.
A família informou que Maria Eduarda será velada e sepultada no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Os dois amigos estavam em um Toyota Yaris que se envolveu em uma colisão com um Jeep Compass. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos que dirigia o outro carro ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
O irmão de Maria Eduarda contou, em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve confirmação das polícias sobre a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.
