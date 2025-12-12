Tragédia na estrada

Jovem morta em acidente em Itaúnas era de Vila Velha e amava dançar forró

Maria Eduarda, de 21 anos, viajava a trabalho quando o carro em que estava colidiu com outro veículo; ela era formada em técnico em mecânica e estava de carona com um amigo, que também morreu

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:19

Maria Eduarda Vitali seguia viagem com um amigo para Itaúnas quando houve o acidente Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Descrita pelos familiares como amante do forró, Maria Eduarda Vitali, de 21 anos, morreu no acidente envolvendo dois carros na noite de quinta-feira (11), no trevo de acesso a Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A jovem — que amava dançar — era formada em técnico em mecânica, morava em Vila Velha, na Grande Vitória, e viajava para a vila a trabalho. Ela estava de carona com o amigo Athos Bucater, de 27 anos, que também faleceu na colisão.

O irmão dela, Ruan Ferreira, disse que no dia do acidente Maria Eduarda foi para Barra do Riacho, em Aracruz, e, de lá, pegou carona com o amigo para seguirem juntos até a hospedagem A Nave Pousada e Camping, que pertence à família de Athos.

A família informou que Maria Eduarda será velada e sepultada no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

Sobre o acidente

Os dois amigos estavam em um Toyota Yaris que se envolveu em uma colisão com um Jeep Compass. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos que dirigia o outro carro ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

O irmão de Maria Eduarda contou, em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve confirmação das polícias sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta