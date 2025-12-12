Tristeza

Amigos morrem em acidente a caminho de pousada de Itaúnas, no ES

Athos Bucater, de 27 anos, e Maria Eduarda Vitali, de 21, viajavam para hospedagem da família dele, quando o carro em que estavam e outro veículo colidiram; o outro motorista ficou ferido

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:49 - Atualizado há poucos segundos

Amigos morrem em acidente em estrada a caminho de pousada de Itaúnas, no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Dois jovens — identificados como Athos Bucater, de 27 anos, e Maria Eduarda Vitali, de 21 — morreram em um acidente envolvendo o Toyota Yaris em que estavam e um Jeep Compass, no trevo da estrada de acesso à Villa de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A colisão foi registrada pouco antes das 21h de quinta-feira (11), e deixou ferido um homem de 39 anos, condutor do outro veículo. Os dois eram amigos e estavam a caminho da hospedagem A Nave Pousada e Camping, que pertence à família dele.

Athos era natural de São Paulo, CEO da Bucater Entretenimentos (agência digital), e costumava passar as temporadas de verão no local, ajudando a família na administração do espaço. Já Maria Eduarda, segundo o irmão, Ruan Ferreira, era técnica em mecânica, morava em Vila Velha e amava dançar forró. Ela seguia de carona com o amigo para Itaúnas com a intenção de trabalhar lá.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) informaram que Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos, que dirigia o Jeep Compass, ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos envolvidos na colisão foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

Ruan, irmão de Maria Eduarda, contou em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve das polícias para confirmação da dinâmica do acidente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.

