Tristeza

Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Publicitário Athos Bucater, de 27 anos, seguia para Itaúnas, onde ajudava a família na administração da hospedagem; amiga que viajava com ele também morreu na colisão

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:52

Publicitário Athos Bucater ajudava a família em hospedagem durante o verão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Familiares contaram que Athos costumava passar as temporadas de verão em Itaúnas, onde auxiliava a família na administração da hospedagem, bastante conhecida na região. A reportagem de A Gazeta tenta obter informações sobre velório e sepultamento do jovem.

Athos Bucater morava em São Paulo, mas sua família tem hospedagem em Itaúnas, no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sobre o acidente

Os dois amigos estavam em um Toyota Yaris que se envolveu em uma colisão com um Jeep Compass. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos que dirigia o outro carro ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

O irmão de Maria Eduarda contou, em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve confirmação das polícias sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta