Home
>
Cotidiano
>
Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Publicitário Athos Bucater, de 27 anos, seguia para Itaúnas, onde ajudava a família na administração da hospedagem; amiga que viajava com ele também morreu na colisão

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:52

Publicitário Athos Bucater ajudava a família na hospedagem durante o verão
Publicitário Athos Bucater ajudava a família em hospedagem durante o verão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Athos Bucater, de 27 anos, que morreu no acidente ocorrido na noite de quinta-feira (11), no trevo de acesso a Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, era publicitário, CEO da Bucater Entretenimentos (agência digital) e morava em São Paulo. Ele seguia para a vila, onde fica a hospedagem 'A Nave Pousada e Camping', que pertence à família dele. No carro com o jovem estava uma amiga, Maria Eduarda Vitali, de 21 anos, que também faleceu na colisão.

Recomendado para você

Publicitário Athos Bucater, de 27 anos, seguia para Itaúnas, onde ajudava a família na administração da hospedagem; amiga que viajava com ele também morreu na colisão

Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Expedição Bravamar interromperá atividade das lanchas das 6h às 12h; serviço retorna após o fim do evento

Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Maria Eduarda, de 21 anos, viajava a trabalho quando o carro em que estava colidiu com outro veículo; ela era formada em técnico em mecânica e estava de carona com um amigo, que também morreu

Jovem morta em acidente em Itaúnas era de Vila Velha e amava dançar forró

Familiares contaram que Athos costumava passar as temporadas de verão em Itaúnas, onde auxiliava a família na administração da hospedagem, bastante conhecida na região. A reportagem de A Gazeta tenta obter informações sobre velório e sepultamento do jovem.

Publicitário Athos Bucater ajudava a família na hospedagem durante o verão
Athos Bucater morava em São Paulo, mas sua família tem hospedagem em Itaúnas, no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sobre o acidente

Os dois amigos estavam em um Toyota Yaris que se envolveu em uma colisão com um Jeep Compass. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos que dirigia o outro carro ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

O irmão de Maria Eduarda contou, em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve confirmação das polícias sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente itaúnas ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais