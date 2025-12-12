Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:52
Athos Bucater, de 27 anos, que morreu no acidente ocorrido na noite de quinta-feira (11), no trevo de acesso a Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, era publicitário, CEO da Bucater Entretenimentos (agência digital) e morava em São Paulo. Ele seguia para a vila, onde fica a hospedagem 'A Nave Pousada e Camping', que pertence à família dele. No carro com o jovem estava uma amiga, Maria Eduarda Vitali, de 21 anos, que também faleceu na colisão.
Familiares contaram que Athos costumava passar as temporadas de verão em Itaúnas, onde auxiliava a família na administração da hospedagem, bastante conhecida na região. A reportagem de A Gazeta tenta obter informações sobre velório e sepultamento do jovem.
Os dois amigos estavam em um Toyota Yaris que se envolveu em uma colisão com um Jeep Compass. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), Athos e Maria Eduarda morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O homem de 39 anos que dirigia o outro carro ficou preso às ferragens. Ele sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os veículos foram levados para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
O irmão de Maria Eduarda contou, em entrevista à repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, que, conforme relatos de testemunhas, o Jeep Compass teria invadido a contramão e causado a colisão, mas a reportagem ainda não obteve confirmação das polícias sobre a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.
